Este lunes (10/4), en la Sala de Concejo Municipal, las autoridades municipales entregaron el Premio al Mérito Científico, Educativo y Social, a la Sección de Divulgación de Ciencia y Tecnología del Centro Atómico de Bariloche, por su destacado rol y compromiso social en la divulgación de la ciencia y la tecnología. El acto, presidido por el presidente del Concejo Diego Benítez, contó con la presencia del intendente Gustavo Gennuso, el cuerpo de concejales y Patricia Mateos, jefa de la Sección de Divulgación de Ciencia y Tecnología. Además del Gerente del Centro Atómico Bariloche, Sebastián Buscemi, y el Director del Instituto Balseiro, Carlos Balseiro. El intendente Gustavo Gennuso valoró que “el trabajo que se hace es fabuloso. Pero además, no sólo por la divulgación, sino porque nuestro país necesita más científicos y más tecnólogos”. “Y la manera de encontrar a los científicos y los tecnólogos es que los chiquitos, desde la primera infancia empiecen a encontrar en la ciencia y la tecnología, una aventura apasionante como encontramos muchos de nosotros”, continuó el jefe comunal. Por su parte, Patricia Mateos, jefa de la Sección de Divulgación de Ciencia y Tecnología agradeció “al Concejo por este reconocimiento” y mencionó que “todas las cosas que hacemos no serían posibles sin toda la gente que participa en el Centro Atómico; los investigadores, los técnicos, los auxiliares administrativos, los encargados de los espacios donde hacemos las actividades, todos. No sería posible sin el compromiso de todos ellos y también, por supuesto, de las autoridades del Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro”. RSS feed Comments