Río Negro es protagonista en el cierre de los Juegos EPADE

Mañana llegará a su fin la actividad de la 12º edición de los Juegos EPADE donde Río Negro animará las finales de básquet masculino, fútbol y vóley en ambas ramas. Este sábado se desarrollaron las semifinales de los deportes de conjunto de los Juegos EPADE. Abrió las acciones el fútbol con un gran triunfo del seleccionado rionegrino sobre Neuquén para anotarse en la final. El juego tuvo muchas emociones y fue Río Negro quien dominó más el balón a lo largo del encuentro. Enzo Sire (Viedma), Gonzalo López (Roca) y René Meyreles (Catriel) fueron los autores de los goles. Mañana se medirán desde las 16 con Santa Cruz en la gran final. En básquet los dirigidos por Dardo Etchepare doblegaron a Chubut por 81 a 56 en un gran partido de los rionegrinos que esperan por Neuquén en la final. El clásico patagónico irá mañana a partir de las 16. Las chicas, dirigidas por Alejandro Martín, mañana jugarán por el bronce a las 11 ante Tierra del Fuego tras caer en semifinales con Chubut por 73 a 63. El partido fue muy parejo, las rionegrinas lograron achicar la diferencia en el marcador en el último cuarto, pero las chubutenses cerraron mejor. En Río Grande el vóley fue protagonista. El seleccionado femenino no le dio tregua a La Pampa y con un contundente 3 a 0 se anotó en la final que será mañana a las 16. El equipo que dirige Antonio Parra dio otra muestra de gran vóley, la solidez del equipo le permitió lograr el pase sin atenuantes a la pelea por el oro. Los varones, dirigidos por Sergio Rodríguez, tampoco dejaron dudas. En semifinales derrotaron en set corridos a Chubut y también jugará la final mañana en Río Grande. El seleccionado de natación hizo historia en el Fin del Mundo En la última jornada de competencia en el natatorio de Ushuaia Río Negro volvió a anotar su nombre en la historia de estos Juegos. Anna Hussmann batió su tercer récord nacional en Tierra del Fuego, el sexto en su carrera. Fue en los 200 metros llanos, que tiene el condimento especial que la marca no se bajaba desde 1991. La nadadora barilochense, categoría menor, tuvo una actuación perfecta. Además, el seleccionado femenino levantó la copa en la general por equipos con 328 puntos, récord histórico de los Juegos EPADE. Los varones terminaron segundos con 187 unidades. El judo con garra y corazón Este sábado fue la competencia por equipos. Río Negro se consagró campeón en la rama femenina con tres pesos de cinco que compiten. Las chicas no tenían margen de error y lo demostraron en el tatami de Río Grande. El triunfo las alojó en el segundo puesto de la general y se llevaron la copa de plata. Los varones en la competencia por equipos obtuvieron el segundo puesto y resultaron terceros en la clasificación general, dándole a Río Negro otra copa. Ni la lluvia paró al ciclismo Río Negro llegó a la última prueba con una buena ventaja sobre su escolta en la general, Chubut. En el autódromo de Tolhuin se disputaron los 40km de circuito callejero en un día lluvioso. En la prueba Río Negro se quedó con el primer puesto, no dejó que Chubut se acerque y festejó el primer puesto de la general al estirar la diferencia total a 18m07s. En la tabla individual con el acumulado de las cuatro pruebas Rodrigo Gariglio y Pablo Ojeda, ambos de Maquinchao, fueron los mejores ciclistas de estos Juegos EPADE. Bronce para el atletismo El atletismo en la modalidad convencional finalizó tercero en ambas ramas en la tabla general de la disciplina. En la última jornada en la pista del Polo Deportivo de Ushuaia Río Negro obtuvo la medalla de plata en la posta masculina y la medalla de bronce en la posta femenina. Por su parte, el atletismo para jóvenes con discapacidad, cerró con una gran jornada. Las posiciones finales se darán a conocer cerca de la medianoche de hoy por la cantidad de pruebas que se desarrollaron.