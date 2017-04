Bariloche.- Un allanamiento realizado en una vivienda particular derivó en el inicio de tres causas penales debido a que en el lugar se encontraron dos armas de fuego con municiones, un chaleco policial que fue robado tiempo atrás y una moto que fue sustraída de un domicilio particular en el transcurso de este mes. La diligencia se realizó este sábado en calle Beschtedt, entre Hermite y Elguea. El trabajo estuvo a cargo del personal de la Comisaría 28° que acompañó a inspectores municipales, que intentaban secuestrar bebidas alcohólicas. Al revisar el domicilio, los uniformados encontraron dos armas de fuego, una de ellas calibre 38 y un revolver calibre 22 largo, como también municiones para ambas armas. Pero ello no fue todo, debido a que en el mismo domicilio también se encontró un chaleco policial, que fue sustraído a una empleada de la fuerza tiempo atrás. Mientras el personal uniformado revisaba la vivienda, constató que una motocicleta Motomel 150 tenía violentado el tambor de arranque y ello despertó la sospecha de que podría ser robada. Al verificar la información con la red policial, surgió que la misma tenía un pedido de secuestro de este mes, debido a que había sido sustraída de un domicilio ubicado en el este de Bariloche. El resultado del procedimiento fue informado a la secretaria del juzgado de turno, que dispuso el secuestro de los elementos habidos y se notificó al responsable de la vivienda de la sustanciación de tres causas judiciales. RSS feed Comments