La Cámara Laboral Segunda de Bariloche hizo lugar a demanda por indemnización integral por accidente de trabajo y condenó a una empresa constructora, a un Fideicomiso, una ART y tres personas vinculadas a la obra a indemnizar con el monto pertinente, más sus intereses, a la esposa e hijos de un obrero que falleciera al caer de un andamio. La sentencia establece que el accidente laboral ocurrió el día 24 de agosto del 2012, aproximadamente a las 14,40 hs. . En la oportunidad el trabajador, cayó desde el andamio precario al cual estaba subido para colocar el "saiding" en la obra en construcción, en compañía de uno de sus hijos. La dinámica indica que cedió el andamio, perdiendo el equilibrio el trabajador , quien cae, desde aproximadamente, 7 metros de altura, estrellándose contra el suelo y perdiendo la vida poco rato después, en el mismo lugar y a causa de dicho siniestro. El hijo no cayó porque quedó colgado agarrado de algún elemento saliente en el lugar. El fallo consigna entre otros conceptos que se encuentra acreditado en estas actuaciones, que efectivamente el trabajador era subordinado y dependiente de su empleador, una empresa constructora, quien no lo tenía registrado como tal, pretendiendo que el mismo era un "subcontratista independiente con cuadrilla a cargo", inscripto como monotributista, que facturaba por sus servicios y que tenia su propio equipo de herramientas y no cumplía ordenes de su empleador ni recibía instrucciones para realizar su tarea.- Con respecto a la responsabilidad de los demandados , se ha probado que el trabajador fallecido laboraba bajo las órdenes de una empresa constructora de una obra en ejecución propiedad de un Fideicomiso Inmobiliario. Aclara el fallo que, como el hombre no se encontraba registrado como trabajador de la empresa, resultan responsables solidarios los arquitectos, que a su vez eran socios de la empres y directores de obra. De igual manera resulta responsable de la relación laboral y todas las consecuencias de la misma el Fideicomiso Inmobiliario, por su condición de "comitente" y propietario de la obra. No obstante no alcanza la responsabilidad para los socios "fiduciantes". Asimismo Prevención ART SA ha sido nominada como parte responsable. Consigna el fallo que : "... De la pericia resulta incuestionable el carácter precario y antirreglamentario del andamio del cual cayó el trabajador al ceder una parte del mismo, como así también el incumplimiento de una enorme cantidad de normas de seguridad e higiene en la obra en la cual trabajaba el hombre fallecido, así como la inexistencia de un responsable habilitado encargado de la Seguridad e Higiene, tal cual lo exige la legislación. En síntesis, la Cámara Laboral Segunda, ha considerado suficientemente acreditado que el hombre fallecido, laboró en la obra en construcción hasta el momento en que el accidente que sufrió se cobró su vida, como trabajador bajo relación de dependencia y subordinación de los accionados..." Por otro lado, destacó que ".. no estando probado por los demandados de modo concreto y fehaciente que, en vez, hubiera mediado una locación de servicios como aducen, para evitar las graves consecuencias derivadas de la no regularización de la relación laboral, que ya les había sido observada por el propio IERIC con varios meses de antelación al accidente...." Cabe señalar que el Tribunal ha analizado en forma pormenorizada pluralidad de elementos probatorios, entre los que se encuentran, testimonios, periciales de diversa índole y audiencias de conciliación sin resultados realizadas a lo largo de la tramitación del expediente.-