El Bloque del FpV interpuso un recurso de nulidad basado en la insólita y anti democrática conducta que se vivió este Miércoles 5 de abril en la legislatura rionegrina, en una reunión de Comisión. Rochas y Ramos Mejía fueron dejados afuera – puerta cerrada desde adentro – y a pesar del aviso a la Presidenta de la Comisión T.Lastra, ésta procedió al inicio de la reunión, dando por ausente a ambos legisladores "encerrados afuera". Uno de los temas a ser tratados en la Comisión, involucraba los derechos de los empleados judiciales, quienes se habían convocado fuera del recinto con intenciones de participar de la reunión de Comisión para evitar la flexibilización laboral. El oficialismo no deseaba esta presencia, por lo tanto cerró las puertas, dejando fuera de la reunión a dos legisladores que aún no se habían hecho presentes. "Este comportamiento de cerrar – encerrarse – es nuevo en la legislatura rionegrina, pero se repite cada vez mas desde la visita del Presidente Mauricio Macri, momento en el cual se vallara la ciudad", agregó Sabbatella al respecto. Los legisladores del FpV, Rochas y Ramos Mejía llegaron minutos después y al encontrar la puerta cerrada, golpearon, tocaron timbre, llamaron por celular a quienes estaban adentro y avisaron al Secretario Legislativo, pero la Presidenta de la Comisión actuante optó por hacer caso omiso a todos los reclamos que la rodeaban, tomó asistencia dando por ausente a los dos legisladores que esperaban fuera, e inició la reunión. Frente a semejante atropello, Mario Ernesto Sabbatella invitó al resto del bloque del FpV a retirarse. Había solicitado antes que se permita ingresar a los trabajadores judiciales, cuestión que tampoco fue tomada en cuenta. Resaltó el legislador que "La actividad parlamentaria es de cara al pueblo, somos garantes del debate democrático, legislamos para que el ejercicio de la democracia resulte en mejorías para nuestra gente, no corresponde al Poder Legislativo cerrarle la puerta en la cara a nadie, trabajamos bajo la mirada del pueblo, y a la luz, no a puertas cerradas y sin testigos." "Impedir la participación de los legisladores en la tarea de Comisiones Permanentes, configura una violación parlamentaria conculcatoria de un requisito mínimo esencial que exige el procedimiento de creación y sanción de normas" dicta textualmente el recurso de nulidad presentado a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Tania Tamara Lastra, luego de detallar el hecho que parece sacado de una película bizarra. "Es inaudito que en un mismo acto un ciudadano sea privado de su Derecho a participar y de su Obligación como Legislador a ejercer su tarea" – declaró Marinao, quién acompañado por Sabbatella, abandonaron el recinto. "Estamos viviendo situaciones de privación de nuestro ejercicio legislativo que la ciudadanía debe conocer, el acto de hoy es vergonzoso, cerrar la puerta para que dos legisladores se registren como ausente siendo que todos somos testigos que desde afuera pedían entrar! Por favor! Qué bajo hemos caído" – expresaba Sabbatella ya fuera del recinto – "Esta situación se suma a la privación de información que estamos sufriendo, datos sin los cuales no podemos proceder en nuestras tareas de legislar, estudiar las propuestas, proponer mejorías, debatir, ofrecer alternativas, todo eso nos está siendo negado. Hace meses que nuestros pedidos de informes no son contestados, y que los proyectos del oficialismo entran a la legislatura cinco minutos antes, simplemente se los vota sin poder conocer su contenido, con dignidad algunos pedimos las 48hs reglamentarias para poder estudiar los temas, pero la tarea se acumula y muchos prestan el voto en esas condiciones nefastas que atentan contra la democracia misma. Las malas prácticas se multiplican, esta semana incluso un fiscal ha arremetido contra la actividad legislativa de la oposición. ¿Cómo vamos a legislar con fiscales persiguiendo nuestra tarea, que vale aclarar, es una tarea obligatoria?" La presentación interpone un recurso de nulidad total de todo lo actuado el día Miércoles 5 de abril en la Comisión de Asuntos Constitucionales, debido a este hecho lamentable, que no puede volver a repetirse en el serio y responsable ejercicio de la legislatura.