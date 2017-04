El intendente Gustavo Gennuso y la subsecretaria de Cultura Ana Geron, en nombre de todo el gabinete y de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, expresan su profunda tristeza por la partida del destacado y querido artista local Carlos “Chingolo” Casalla, y acompañan a su esposa Carlota, sus hijos, amigos y colegas en este doloroso momento. “Chingolo” Casalla es y será por siempre uno de los más importantes referentes culturales, artísticos y humanos de la comunidad de San Carlos de Bariloche, incluso trascendiendo sus fronteras para convertirse en un ícono no sólo en la Patagonia sino a nivel nacional e internacional. Ana Geron, subsecretaria de Cultura de la comuna, lo recordó conmovida: “Generaba situaciones de encuentro artístico y con mucho humor, acompañado por Gabino Tapia y quienes se fueron sumando a esos momentos de amistad. Lo quiero mucho porque me recuerda muchos aspectos de mi arraigo en Bariloche con todas las vicisitudes que eso tiene, y a través de los años, más de 40, he mantenido mi afecto en cada momento en que pudimos cruzarnos, acrecentado por mi admiración a un historietista, dibujante y músico que tenía permanentemente una función didáctica en sus presentaciones. También me ligué, además de con su familia, a través de las murgas y de la percusión. Hoy se me disparan todos juntos muchos recuerdos con mucha emoción, y el agradecimiento de haberlo conocido”. Creador de la legendaria historieta “El Cabo Savino” —que publicó por primera vez el 1 de abril de 1954 y dibujó ininterrumpidamente por más de seis décadas—, Casalla fue un prolífico dibujante y guionista, y como tal uno de los exponentes más creativos en este género, con más de 30 títulos en su haber. En 2015, el Concurso Nacional de Historietas, que organizan la Biblioteca Nacional y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), llevó su nombre para homenajear su trayectoria. Egresado de la Academia Nacional de Bellas Artes, su talento también se extendió hacia otras ramas del arte: “Chingolo” fue un gran músico, apasionado del jazz pero también de muchos otros géneros, amante de las sesiones de improvisación y de las colaboraciones artísticas, y fundador del grupo “La Chingolera”. En 2009 fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Legislatura de la Provincia de Río Negro, y recibió de la Cámara de Senadores de la Nación la Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, en “reconocimiento a su obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y sus comunidades”. Hoy, Bariloche lo despide con tristeza por su partida y también con el orgullo de haberlo tenido transitando sus calles y escenarios durante todos estos años junto a su hermosa familia. RSS feed Comments