Desde esta semana, el Centro de Atención SUBE que funcionaba en la sede de la UTA se trasladó a la Terminal de Ómnibus, con el mismo horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 18 hs. Desde el lunes pasado, el Centro de Atención SUBE comenzó a funcionar en el box 10 de la Terminal de Ómnibus, manteniendo el mismo horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 18 hs. De esta manera, ya no se atiende en las oficinas de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) en calle Elordi. En el Centro de Atención SUBE se puede: - Realizar denuncias por sobreprecios o cobros indebidos, y asentar reclamos - Retirar gratuitamente la tarjeta SUBE para aquellas personas que nunca hayan tramitado una - Registrar la tarjeta SUBE recién obtenida - Recibir asesoramiento sobre el servicio SUBE - Activar la Tarifa Social en los casos correspondientes - Solicitar bajas de tarjeta SUBE por robo, pérdida o rotura - Gestionar reintegros de saldo - Cargar saldo con tarjeta de débito o crédito - Conocer los puntos de venta y carga - Actualizar los datos personales en el registro de la tarjeta - Acreditar cargas realizadas por celular, home banking o cajeros automáticos a través de la Terminal Automática SUBE (TAS o tótem) Se recuerda también que para acceder a las tarifas estudiantiles en el boleto del Transporte Urbano de Pasajeros, los interesados deben acercarse a alguno de estos dos puntos: el Centro de Atención SUBE (box 10 de la Terminal de Ómnibus) o en la Oficina de Informes Turísticos (en calle Mai esquina Independencia, frente a la Torre del Reloj en el Centro Cívico), de lunes a viernes de 9 a 18 hs. La documentación que deben acercar es la siguiente: - DNI - Tarjeta SUBE - Certificado de Alumno Regular Además, se reitera que el precio autorizado de venta de la tarjeta SUBE es de 25 pesos y no está permitido cobrar adicionales por carga. Ante casos de cobro indebidos, el usuario puede realizar la denuncia, además de en el Centro de Atención SUBE, a través de la Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (OMIDUC), en 24 de Septiembre Nº 12, Oficina 7, de lunes a viernes de 8 a 15 hs, por correo electrónico escribiendo a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla , o llamando por teléfono a la línea gratuita 0800-333-2153 o los celulares 154-41-4771 o 154-62-2922. También se puede denunciar ante Nación Servicios, llamando al 0800-777-SUBE (7823) o a través de la página web oficial www.sube.gob.ar. Por cualquier consulta sobre la SUBE en Bariloche, se puede escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla PREGUNTAS FRECUENTES - Si nunca tuve una SUBE ¿cómo hago para conseguirla? Si nunca tramitaste la SUBE, podés retirar una de forma gratuita y registrarla a tu nombre en el Centro de Atención SUBE (CAS) de Bariloche (en el box 10 de la Terminal de Ómnibus), de lunes a viernes de 9 a 18. Hay que ir con DNI para poder registrar y activar la SUBE y que quede lista para cargar crédito y utilizarla. - Si tengo que comprarla ¿cuánto cuesta la tarjeta SUBE? El costo es de 25 pesos. Los Puntos de Venta no deben cobrar más que ese monto por cada tarjeta. Asimismo, los Puntos de Carga no pueden cobrar adicionales por la carga y están obligados a dar un ticket por cada carga. - Una vez que tengo la SUBE ¿para qué tengo que registrarla? SUBE prevé que cada tarjeta sea personal e intransferible, y esté asociada al usuario para poder automatizar el otorgamiento de tarifas diferenciales, brindar seguridad en caso de pérdida o robo de la tarjeta y permitir la carga de crédito a través de vías online, cajeros y celulares. - ¿Cómo la registro? Podés hacerlo a través de la página web oficial www.sube.gob.ar (en donde al hacerlo te generará un usuario y clave para que de allí en adelante puedas hacer trámites a través de la página web), o acercándote al Centro de Atención SUBE (box 10 de la Terminal de Ómnibus). - Si ya tenía la SUBE para viajar por las líneas de Autobuses Bariloche ¿debo realizar alguna nueva activación o trámite para viajar en las líneas Mi Bus? No, no es necesario hacer nada más. La misma tarjeta SUBE sirve para cualquier ciudad del país que disponga del sistema. - ¿Qué se debe hacer si se pierde, se rompe o es hurtada la tarjeta SUBE? Hay que adquirir una nueva SUBE en cualquiera de los puntos de venta (sólo se entrega gratuitamente en el Centro de Atención si no se tramitó una anteriormente), y acercarse al Centro de Atención (box 10 de la Terminal de Ómnibus) con la nueva tarjeta y el DNI para registrarla a su nombre y activarla. - ¿Dónde hay Puntos de Venta y de Carga en Bariloche? Se puede acceder al listado a través de la página web www.sube.gob.ar. Además, se puede escribir al correo electrónico exclusivo para consultas sobre todo lo relativo a la SUBE: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla - Si encuentro que algún Punto de Venta o de Carga tiene sobreprecios ¿tengo que denunciarlo? Sí, es importante identificar a los comercios que no respetan los costos pautados, para que Nación Servicios, que implementa la SUBE en todo el país, pueda controlar y en caso de ser necesario aplicar sanciones al comercio en cuestión. - ¿Cómo hago la denuncia? Una de las vías para denunciarlo es a través de la Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (OMIDUC), que se encuentra en 24 de Septiembre Nº 12, Oficina 7. Atiende de lunes a viernes de 8 a 15 hs, su correo electrónico es Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla y sus teléfonos de contacto son el 0800-333-2153 (línea gratuita) y los celulares 154-41-4771 o 154-62-2922 . También se puede denunciar estas situaciones en el Centro de Atención SUBE (box 10 de la Terminal de Ómnibus). Y finalmente se puede denunciar ante Nación Servicios, llamando al 0800-777-SUBE (7823) o a través de la página web oficial www.sube.gob.ar. - ¿Qué son las Tarifas Sociales? Los viajes en colectivo son subsidiados en un 55% por el Estado nacional, en todo el país donde funciona SUBE, para aquellas personas que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos: - Jubilados y pensionados - Excombatientes de la Guerra de Malvinas - Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo - Programa de Jefes de Hogar - Asignación por embarazo - Plan Progresar - Personal de Trabajo Doméstico - Argentina Trabaja y Ellas Hacen - Monotributo Social - Pensiones no contributivas - Si entro en alguna de esas categorías ¿cómo tramito mi Tarifa Social? Para poder acceder a esta Tarifa, es necesario que previamente tengas registrada tu SUBE, para que el sistema cruce tus datos con los de ANSES y pueda determinar si te corresponde alguna de las categorías de Tarifa Social. Si te corresponde la Tarifa Social, para activarla sólo tenés que acercarte a alguna de las Terminales Automáticas SUBE (ver más abajo el listado de TAS o tótems) y apoyar la tarjeta en el punto indicado. - Si tengo las Tarifas Diferenciales o Sociales, ¿tengo que hacer algún tipo de trámite de renovación con el paso del tiempo? No, no es necesario renovarlas, ya que SUBE está conectado a la base de datos de ANSES y mantiene al día la condición de cada usuario. - ¿Cómo puedo cargar mi SUBE sin ir a un Punto de Venta? Una vez registrada a nuestro nombre, se puede cargar crédito a la tarjeta SUBE a través de todos los medios integrados a la Red Link, Red Banelco, cajeros automáticos correspondientes a bancos adheridos en todo el país, Home Banking y aplicativos de celulares. El servicio no tiene costo adicional. Para finalizar la acreditación sólo hay que acercarse a a cualquiera de las Terminales Automáticas SUBE (TAS o tótems), apoyar la tarjeta y se aplicará al instante. El monto a acreditar sumado al saldo actual de la tarjeta no debe superar los $600. - ¿Dónde hay TAS o tótems en Bariloche? Las TAS se encuentran en: el Centro de Atención SUBE (box 10 de la Terminal de Ómnibus), la Oficina de Informes Turísticos (Centro Cívico), la Terminal de Ómnibus, la Delegación Municipal Cerro Otto (km 5 de Av. Pioneros, junto al Teleférico), la Delegación Municipal Lago Moreno (km 10 de Av. Bustillo, Puerto Moreno) y el Mercado Comunitario Municipal (Santa Cruz 1120). - ¿Qué trámites puedo hacer desde las TAS o tótems? En estas terminales automáticas, apoyando la tarjeta en el punto indicado, se puede consultar saldo, aplicar las Tarifas Sociales, finalizar gestiones de acreditación de saldo, y acreditar cargas realizadas por celular, home banking o cajeros automáticos. - ¿Qué trámites de la SUBE puedo hacer en la página web oficial? En www.sube.gob.ar se puede registrar la SUBE adquirida, consultar movimientos y saldos, actualizar los datos personales del registro, solicitar la Tarifa Social, denunciar robo, pérdida o rotura, y denunciar sobreprecios o cobros indebidos en puntos de venta y de carga.