Luis es el creador del nuevo Pasaporte Cervecero, proyecto íntegramente incubado en el Laboratorio municipal de Fabricación Digital (Fab Lab). La Municipalidad de San Carlos de Bariloche acompaña fuertemente a emprendedores y PyMEs de la región, a través de sus programas del área de Innovación Productiva. Una idea que surgió a raíz de un encuentro entre amigos, terminó siendo un emprendimiento que potencia el entramado productivo del sector turístico y cervecero de la localidad. El "Pasaporte Cervecero" es un producto innovador, que tuvo una gran aceptación no solo del público que nos visita sino también del local . Al circuito lo integran nueve cervecerías de Bariloche, y consta de un mapa ilustrativo donde se propone un recorrido donde se ofrece -a quien lo adquiere- la degustación de media pinta por cada establecimiento que se visita. El Pasaporte fue tomando forma gracias al aporte técnico de los diseñadores industriales que están a cargo del Fab Lab Brc, pertenenciente a la Subsecretaría de Innovación Productiva. Este área tiene como fin, acompañar y asesorar a todo aquel que se acerque con un proyecto. "El Fab Lab colaboró en el diseño y formato, después pudimos hacer prototipos de los exhibidores para el pasaporte, me ayudaron con los sellos y me dieron una orientación de cómo hacerlos. Básicamente me dieron todas las herramientas para hacer el sello", aseguró el joven emprendedor. Luis Crosta afirmó que, este proyecto no ha sido el único que ha emprendido en estos años, pero destacó que el Pasaporte Cervecero es el primero que encara con tanto apoyo del Estado Municipal y de otros emprendedores. "Los chicos del Fab Lab no dejan que ninguna idea se estanque. Yo necesitaba las herramientas para llevarlo a cabo, y es lo que recibí", afirmó. Luego de un proceso de casi un año, se pudo concretar y poner en marcha el "Pasaporte Cervecero". Por la exitosa respuesta en el mercado local, ya se está diseñando replicarla en Villa La Angostura, El Bolsón y a aquellas ciudades que el producto de cervecera artesanal esté arraigado. Quienes quieran obtener el pasaporte, lo podrán hacer a través de la web www.pasaportecervecero.com o en algunos hostels de la ciudad.