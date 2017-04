Este este martes 4 y miércoles 5 de abril, en el Auditorio “Juan Carlos Cornelio” se desarrolla la esta jornada de capacitación en Alta Dirección Pública, dirigida a funcionarios, directores y jefes de departamento municipales, a cargo del Lic. Mario Katzenell, coordinador Nacional de Formación del Ministerio de Modernización de Nación. Durante esta capacitación se abordan temáticas sobre la noción de Estado, agenda de gobierno; además de enfoques y ciclos de las políticas públicas. También se espera que esta instancia de trabajo sea una oportunidad para el intercambio y el fortalecimiento de las funciones entre las áreas. Vale destacar que los encuentros se realizarán de 9 a 14 horas en el salón auditorio de la Secretaría de Turismo, ubicado en Villegas 215, 2º piso. El acto de apertura estuvo presidido por el intendente Gustavo Gennuso, junto al Lic. Mario Katzenell, coordinador Nacional de Formación del Ministerio de Modernización de Nación y la subsecretaria de la Función Pública de municipio, Gabriela Rosemberg. El jefe comunal mencionó que “hace unas semanas abrimos para otro estamento, otras formaciones donde también nos acompañó gente de Nación, y la verdad es que estamos intensificando este conjunto de talleres y capacitaciones y las vamos a ir intensificando cada vez más”. “A veces no tenemos conciencia, más allá de del lugar de trabajo, la responsabilidad y la capacidad de cambio que tenemos en nuestras gestiones”, puntualizó Gennuso. “Cada uno de los que está acá, que dirije algún grupo, que forma parte de la jefatura o de las direcciones tiene, no solamente las responsabilidad inherentes al cargo, sino que sobre todo tiene una grandísima oportunidad de hacer algo bueno para su cuidad. Porque no trabajan en cualquier lado, trabajan en el Municipio de la ciudad”, afirmó el intendente. Y continuó diciendo que los concurrentes “tienen una muy buena oportunidad de hacer algo interesante y muy bueno, siempre y cuando uno tenga las capacidades, pueda formarse, capacitarse; así que yo veo esto como una gran oportunidad”. Gabriela Rosemberg, subsecretaria de la Función Pública, expresó su “satisfacción por esta jornada” y resaltó que “la idea es empezar a pensarnos como Alta Dirección Pública; y en esta Alta Dirección Pública estamos todos comprometidos: funcionarios políticos y personal de planta; directores, jefes”. “Lo que tenemos que empezar a pensar, es en integrar procesos en función de un ciudadano al cual todos tenemos que dirigir todos los esfuerzos”, analizó la subsecretaria de la Función Pública del municipio. RSS feed Comments