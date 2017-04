Así lo dijo el intendente Gustavo Gennuso a los cientos de niños que participaron del II Torneo de Fútbol en homenaje a los Héroes de Malvinas, organizado por la Biblioteca Popular Néstor Kirchner. Fueron entregados reconocimientos a los veteranos presentes y a familiares de caídos durante el conflicto. Este domingo (02/04) se llevó a cabo este evento deportivo, en el Estadio Municipal, y que reúne a los clubes infantiles de fútbol de la ciudad, y que por segundo año consecutivo se realiza en homenaje a los veteranos y caídos durante la Guerra de Malvinas. Estuvieron presentes el jefe comunal, acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Diego Benitez; el Subsecretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sanchez; el Subsecretario de Deportes, Daniel Ljumberg; la edil Julia Fernández, el presidente de la Biblioteca Néstor Kircher, José Aspires, veteranos y familiares de caídos, y público en general. Antes del desarrollo del evento, Gennuso fue invitado a pronunciar unas palabras y se dirigió especialmente a los más chicos, “hace 35 años hubo en nuestro país una guerra por la recuperación de un territorio nacional que es nuestro. Una guerra en que gente de Bariloche, vecinos nuestros tuvieron que ir a pelear, y dieron la vida, el cuerpo, pusieron todo lo que hay que tener para defender un territorio en donde debe flamear la bandera argentina”. Alentó a disfrutar de este deporte “que a todos nos gusta, pero hoy lo harán en honor a este grupo de héroes que defendieron nuestra Patria”. Concluyó diciendo que “los mismos veteranos me enseñaron a que las guerras no sirven, las conflictos se resuelven con la paz, hablando y dialogando, tratando de llegar a acuerdos para hacer una Patria mejor, una Nación mejor”. Por su parte, en representación de los ex combatientes y familiares de caídos en Malvinas habló Pablo Delfino, quien agradeció profundamente este gesto diciendo que “estos homenajes, simples, de la gente, de los vecinos, de nuestros amigos es lo más importante, es lo que más nos gratifica y nos produce una alegría en nuestro corazón”. Posteriormente niños representando a cada uno de los clubes realizaron la entrega de un diploma en reconocimiento a cada héroe de Malvinas. Por Teodoro Delorme y Víctor Olavarria, caídos durante el conflicto recibieron sus familiares; luego siguió la entrega con Jorge Omar Hamid, Edgardo Hugo Suarez, Roberto Amado Fernandez, José Argentino Carriqueo, Pablo Oscar Delfino, Luis Norberto Rojas, Eresmildo Riquelme, Nicolás Marcelo Herrera, Luis Alfredo Jaramillo, Eduardo Héctor Delgado, Carlos Roberto Candia, Omar Martin, Oscar Jaure, Jorge Quinlancheo, y Rubén Pablos, quien se encontraban en Viedma y recibió su esposa. RSS feed Comments