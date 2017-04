La UNCo Bariloche comienza su campaña de reciclado y separación de residuos de origen este 4 de abril. El objetivo de la campaña es alentar la separación de residuos en instalaciones y edificios del CRUB, disminuir la producción de residuos no reciclables y colaborar con la ARB (Asociación de Recicladores Bariloche). La medida supone supone un gran paso para la comunidad universitaria tanto en la concientización de la separación y reciclado de basura, como también un importante logro de trabajo de vinculación, entre la investigación, la extensión y la planificación conjunta con diferentes organizaciones involucradas en el proyecto. La campaña que se lanzará formalmente este 4 de abril surge a partir de la iniciativa del proyecto de voluntariado universitario “Separar y reciclar con la ARB” del que forman parte docentes, investigadores y estudiantes de distintas carreras, y la participación del Área de Comunicación Institucional, la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Gestión. Implica también que, siendo la UNCo Bariloche una institución con legitimidad pública, se muestre como ejemplo para que el resto de la comunidad Barilochense y más instituciones se sumen a la tarea de separar y reducir la producción de residuos no reciclables en la región. A partir del 4 de abril las instalaciones de la casa de altos estudios contará con recipientes para trabajar dos grandes instancias, una relacionada a la separación y otra al compostaje. La campaña prevé seis puntos de separación de los residuos en espacios comunes ubicados en: la entrada principal, el hall central, el pasillo sur, el pasillo norte, frente al aula mayor y en el subsuelo, donde se ubicarán 4 tipos de recipientes: Tachos blancos grandes identificados con logos color naranja, donde se descartarán residuos secos y preferentemente limpios que son los que se pueden reciclar. Por ejemplo, botellas de plástico y vidrio, recipientes plásticos como vasitos de yogur, envases tetrabrick. Tachos blancos pequeños identificado con un logo color celeste que es sólo para descartar yerba. Cajas de cartón con un cartel que dice “sólo papel y cartón”, donde se depositarán todo tipo de papeles y cartones limpios. En lo posible aplastados o apilados para que no ocupen lugar. Tachos verdes identificado con un logo color verde y un logo negro, donde van los residuos sucios y/o no reciclables. En estos tachos se juntarán los residuos húmedos, sucios, restos de comida, envases con aceite o grasa, pañuelos de papel, y todo aquello que no entre en las categorías anteriores. Además en cada aula y oficina se dispondrán dos tachos, uno para los residuos sucios y no reciclables y uno para sólo yerba. Los residuos reciclables, limpios y secos, serán llevados a los contenedores para que el camión recolector los lleve, los días miércoles o jueves, que son los días en que se retira ese tipo de residuos. Las cajas conteniendo papel y cartón serán retiradas por la gente de la Asociación de Recicladores Bariloche cuando estén llenas. Además la campaña incluye cuatro composteras que diseñó y puso a disposición la gente del Grupo de Suelos, que se ubicarán en las proximidades de la puerta de la cocina del bar, en la salida sur (cerca del INIBIOMA), cerca de la salida ubicada frente a la sala de informática, y otra cerca de la salida de emergencia del ala norte. La empresa de limpieza que presta servicios en el edificio vaciará los tachos de yerba en las composteras previstas. El traslado de los tachos yerba que se coloquen en las oficinas dependerá de las personas que allí trabajan. En este caso cada oficina elegirá si quiere participar o no de esta instancia de compostaje. Desde la universidad sostuvieron que “en este proceso de separación de residuos estamos aprendiendo y seguramente necesitaremos hacer algunos ajustes, pero para que las cosas funcionen de la mejor manera posible, necesitamos contar con la colaboración de toda la comunidad universitaria.” Y finalizaron enfatizando en que “el problema de la generación de residuos es de todos. La solución también”. RSS feed Comments