Los youtubers Bárbara Martínez y Pablo Agustín que juntos son "bajo ningún término", se presentarán en el teatro La Baita este domingo 9 de abril a las 18 horas. Además, habrá un meet and greet exclusivo sólo para 100 personas. Entradas a la venta en el Centro Cultural del Disco, Mitre 318. El teatro La Baita recibe a uno de los éxitos del momento, una pareja de youtubers desopilante. "Bajo ningún termino" está conformado por Pablo y Bárbara, dos jóvenes artistas que tienen más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube. Este año están llevando a cabo una gira por diferentes puntos del país, como Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y por supuesto, no podían dejar de pasar por Bariloche, un lugar al que además adoran y han pasado algunas vacaciones. Ahora, Pablo y Bárbara están listos para llevar lo mejor de sus repertorios a los escenarios de todo el país con "Bajo Ningún Término", la nueva obra itinerante. En ese marco, los youtubers se presentarán en el teatro La Baita el próximo mes de abril, llegando el domingo 9 a partir de las 18 horas. Por otro lado, habrá un meet and greet a partir de las 16 del mismo domingo, donde solamente 100 personas tendrán la chance de conocer a Pablo y a Bárbara, tomarse fotos y vivir una experiencia única. ¿Quienes tendrán acceso a este exclusivo espacio? Aquellas personas que adquieran su ticket entre las filas 1 y 18, con un cupo máximo de 100 asistentes, por lo que habrá que apurarse para no perder esa oportunidad. Bárbara Martínez toca la guitarra y canta con pasión. Pablo Agustín es simpático y súper ingenioso. Y juntos son explosivos. Después de haber colmado "La Trastienda" en la Ciudad de Buenos Aires, van por más con un espectáculo totalmente renovado. Con sketches, humor fresco y un imperdible set acústico, el dúo dinámico de You Tube garantiza un encuentro inolvidable. Apto para todo público, "Bajo Ningún Término" no sólo atraerá a los chicos y los adolescentes, sino que también seducirá con sus guiños cómplices a los más grandes. Una vez más La Baita presenta un espectáculo de primer nivel que promete agotar localidades. Las entradas ya están a la venta en Mitre 318, en el Centro Cultural del Disco.