Emotivo acto por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

Presidió el intendente Gustavo Gennuso, acompañado por veteranos y familiares de caídos durante el conflicto bélico. Cientos de vecinos se reunieron este domingo 02 de abril para homenajear a los héroes de la Patria, "que dieron la vida por todos nosotros. Hoy uno de nuestros homenajes es poder decirles, cara a cara, a los que están entre nosotros, gracias y honrarlos", aseveró el mandatario local. El acto central se llevó a cabo sobre la avda 12 de octubre, donde además se realizó el desfile encabezado por ex combatientes, junto a hijos y familiares portando la bandera argentina. Una gran cantidad de vecinos participaron de esta conmemoración que contó con el acompañamiento de la Banda Militar de Montaña "Tte. Juan Domingo Perón". Luego de la bendición por parte del Obispo de la Diócesis de San Carlos de Bariloche, Monseñor Juan José Chaparro, siguió en las palabras Pablo Delfino, en representación de los ex combatientes. Entre los conceptos dirigió un pedido hacia el PAMI para que profundice acciones ante los graves problemas de salud que presentan los veteranos de guerra, "en lo que va de este año han muerto 34 camaradas por enfermedades pos traumáticas, y dos de ellos se suicidaron". Reclamó la identificación de los 123 muertos que están enterrados en suelo de Malvinas , a lo que agregó "no son NN, son héroes de la Patria con nombre y apellido". Por último, se refirió al proyecto del Monumento- Museo, que se encuentra expuesto en la Sala del Centro Cívico, y dijo que "se construirá con nuestros propios medios, con aportes de empresas locales y de los propios vecinos, ya que nosotros deseamos que sea de todos. No importa cuanto demoremos, lo que estamos convencidos es en que se realizará". Por su parte, el intendente Gustavo Gennuso inició su discurso recordando el emotivo momento vivido durante la vigilia el día anterior en el Centro Cívico, "y que reúne al pueblo de la ciudad, a la nación, por una causa que está por encima de cualquier discusión como es la causa de Malvinas". Aseveró que hay una "deuda histórica" en el reconocimiento de estos héroes "que no podemos olvidar, porque pusieron el pecho, la vida, todo en defensa de nuestra Patria". Planteó que después de la guerra se quiso ocultar "esta historia de heroísmo, y muchos se pusieron a ver el mundial de España, lo digo sobre todo a los jóvenes que no vivieron este tiempo, para que sepan que se pretendió barrer bajo la alfombra lo sucedido. Eso no puede pasar más". Manifestó la firme decisión de acompañar esta causa nacional, y seguir reclamando la soberanía de las islas, "porque no dudamos de que las Malvinas son Argentinas, y que algún día volverá a ondear nuestra bandera". Cerró diciendo que "en 1982, en una de las noches más oscuras que vivía nuestro país, bajo una dictadura militar, estos jóvenes dieron su vida por la Patria, cómo le enseñaron sus padres, a pesar de las malas condiciones con que los mandaron. Dieron la vida por todos nosotros. No hay mayor honor que dar la vida por los demás, por el Pueblo que nos vio nacer. Hoy nuestro homenaje no solamente es el recuerdo de que las Malvinas son argentinas, nuestro homenaje es, a este conjunto de héroes, que los tenemos cara a cara, decirles gracias y honrarlos por ello". Posteriormente, se realizó el Toque de Silencio en homenaje a los caídos, y el Teniente Coronel Gabriel Horacio Rey, de la Agrupación "2 de Abril" del Ejército Argentino solicitó la autorización al intendente Gustavo Gennuso para el comienzo del desfile con la interpretación de la Marcha de las Malvinas, a cargo de la Banda de la Escuela Militar de Montaña, y del cual participaron fuerzas armadas locales, escuelas, colectividades, bomberos y centros tradicionalistas. Luego, se invitó a dirigirse al Centro Cívico, en donde se sirvió chocolate caliente y tortas fritas, y se pudo disfrutar de la música con el grupo Jazmín de Luna, acompañados por el Ballet municipal Tolkeyen. Muchos de los presentes se sumaron y formaron parte del baile. Entre las autoridades se encontraban presentes el presidente del Concejo Municipal, Diego Benitez; integrantes del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas en Bariloche, la legisladora Mariana Domínguez, los concejales Gerardo Ávila, Ana Marks, Daniel González, Julia Fernández y Ramón Chiocconi, autoridades de las fuerzas armadas, de seguridad, Parques Nacionales, universidades, autoridades provinciales, municipales, junta electoral municipal, bomberos voluntarios, juntas vecinales, y público en general.