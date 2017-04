El Centro Cívico fue, como ya es tradición, el punto de encuentro para homenajear a los combatientes de las Islas Malvinas. Con la presencia del intendente Gennuso, a las 12 de la noche una multitud recibió el 2 de abril cantando el Himno Nacional Argentino. Desde las 10 de la noche, gran cantidad de vecinos y vecinas de la ciudad, acompañados por el intendente Gustavo Gennuso, comenzaron a reunirse en la plaza del Centro Cívico, junto a los fogones ya dispuestos para dar calor en una noche en la que la lluvia no fue obstáculo para recordar a los Héroes de Malvinas. La Escuela Militar de Montaña también aportó a la calidez de la velada con mate cocido y tortas fritas. El reconocido grupo Orquestango brindó todo su talento y emotividad desde la Sala de Prensa, en donde también se proyectó un video que rindió homenaje no sólo a la gesta de Malvinas sino sobre todo a los combatientes, especialmente recordando los rostros de los caídos de Río Negro. Además, con una puesta de luces y proyecciones, se mostró el proyecto del Monumento Museo en homenaje a los héroes y caídos de Malvinas, que se construirá en la Costanera, a partir de un diseño que el especialista en Planificación y Diseño de Paisaje Sebastián Sánchez Napal desarrolló gratuitamente en base a la propuesta del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas en Bariloche. Ya nuevamente en la plaza, cuando sonaron las 12 campanadas del reloj de la torre, la multitud congregada en el Centro Cívico realizó el minuto de silencio, que fue seguido por el Himno Nacional Argentino y la Marcha de las Malvinas, con el acompañamiento de siempre de la Banda de la Escuela Militar de Montaña. Pablo Delfino, ex combatiente y referente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas en nuestra ciudad, compartió unas palabras y remarcó que la esencia y la fuerza de los veteranos de esta gesta “se encuentra en la gente que nos está acompañando hoy en esta vigilia”. La llovizna dio un marco patagónico y austral a este momento compartido de homenaje, en el que los presentes inevitablemente evocaron las condiciones que vivieron los soldados argentinos en las Islas, viviendo con intensidad y emoción ese instante de contacto con la historia y con el presente. RSS feed Comments