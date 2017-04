Carreras de Calle conmemoró el 2 de Abril en el B° Nuestras Malvinas

Con la presencia del intendente Gustavo Gennuso, este sábado a las 14 se llevó a cabo la 3° fecha del calendario de la Asociación de Carreras de Calle conmemorando, como todos los años, un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas. Este 2017 se cumplen 35 años de la guerra de Malvinas y como cada aniversario, la Asociación de Carreras de Calle homenajeó a nuestros héroes (y al barrio Nuestras Malvinas) con la tradicional fecha, conmemorando un nuevo 2 de Abril. Antes del lanzamiento de la competencia, tercera fecha del campeonato, se realizó el acto de homenaje en el marco de las actividades del municipio por un año más de la gesta de Malvinas. El intendente Gustavo Gennuso, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sánchez, pidió un aplauso por el cumpleaños del barrio y rememoró que "hace 35 años, los vecinos trajeron el agua con palas". "Todos los años vengo a esta carrera porque conmemoramos algo muy importante en esta fecha". "Hoy rendimos el homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Hace 35 años un grupo de muchachos tuvo que ir a las Malvinas a combatir, a ponerle el pecho a nuestra patria", continuó el jefe comunal. Asimismo, el intendente recordó "como me dijo un ex combatiente" que "la guerra no sirve, la violencia no sirve, matarnos por una causa no sirve; sirve poder dar la vida por la paz". RSS feed Comments