En la sesión ordinaria de este jueves, se sancionaron por unanimidad Ordenanzas, Comunicaciones y Declaraciones vinculadas a la salud, derechos de ex combatientes, el acceso a la vivienda y el acompañamiento a importantes eventos. Los concejales aprobaron el proyecto de Comunicación presentado por JSB para solicitar al Congreso el tratamiento del dictamen que declaró la invalidez del Decreto Presidencial que vetó el artículo 3º del régimen previsional especial aprobado en diciembre, que garantizaba un haber no inferior a dos jubilaciones mínimas para los ciudadanos que cumplieran con la condición de ex soldado conscripto combatiente de Malvinas En materia de salud, se aprobaron tres iniciativas: la adhesión propuesta por JSB al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemorará el 2 de abril; la adhesión impulsada por el FpV a la ley Nacional Nº 27043 "Ley Integral de Trastornos del Espectro Autista (TEA)" y a la ley Provincial Nº 5124 "Sistema de Protección Integral de personas que presentan Trastorno de Espectro Autista (TEA), Síndrome de Asperger y toda aquella persona con características compatibles con el Espectro Autista"; y la Comunicación mocionada por ese mismo bloque para solicitar al gobierno provincial la incorporación urgente de un médico especialista en Reumatología en el Hospital Zonal Bariloche. Los ediles aprobaron por unanimidad el Proyecto 232/16 del Ejecutivo Municipal, para desadjudicar una veintena de lotes en los barrios 2 de Abril y Unión, y su adjudicación a nuevas familias que reúnen los requisitos establecidos por el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social. También avalaron nombres para arterias del barrio Las Victorias, y una prórroga del plazo para el inicio y finalización de la obra para la construcción de la sede de esa Junta Vecinal. Finalmente, se declararon de interés municipal relevantes actividades deportivas, comunitarias y culturales, como la Copa del Mundo de Snowboard Cross, el I Encuentro Cervecero de Pequeños Productores de Bariloche, la jornada de actividades por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, el seminario de artes marciales de la maestra Wu Hui Min, el curso de posgrado de Kinesiología y el cronograma de actividades por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.