Bariloche, 29 de marzo de 2017. En abril y junio se realizará el curso de postgrado titulado "Ciencia, tecnología e innovación en los medios gráficos", dictado en el marco de la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación, posgrado que ofrece la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. El curso es abierto para todos los interesados y no es necesario estar cursando la Maestría. El curso se desarrollará en dos partes. La primera será los días viernes 7 y sábado 8 de abril y la segunda los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de junio y estará a cargo de Ana María Vara. En el seminario se tratará la relación del comunicador con las fuentes del periodismo científico, la divulgación y la prensa del área: convergencia y divergencia de intereses y de comprensión del proceso. Problemática de los géneros: estructura, variaciones estilísticas en diarios y revistas y otros textos. Problemática de la empresa periodística. El periodismo de investigación. Problemas éticos en relación con el periodismo científico, la divulgación y la prensa. La problemática del conflicto de interés de fuentes y comunicadores. Producción de materiales. Vara es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y Ph.D. in Spanish, Department of Hispanic Studies, College of Humanities and Social Sciences, University of California Riverside (UCR), Estados Unidos. Actualmente Profesora titular interina con dedicación exclusiva en la asignatura "Ecología de los medios" - UNSAM. Profesora titular interina de la asignatura "Comunicación Social de la Ciencia" en la Maestría de Enseñanza de las Ciencias (UNSAM). Directora de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual (ciclo de complementación). Escuela de Humanidades, UNSAM. Investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini - UNSAM. Secretaria de Redacción de la revista de historia de la ciencia Saber y Tiempo, editada por el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini. Los cursos se realizan en la Sede Andina de la UNRN, Mitre 630 2ºA, Bariloche. Para más información comunicarse con la Oficina de Posgrado de 9.00 a 16.00. Mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla Teléfono: (0294) 443 1801 int. 71