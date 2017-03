“Con el inicio del curso escolar es frecuente ver a niños y adolescentes cargados con mochilas de tamaño y peso no apropiados para su contextura física” expresaron los legisladores del Frente Progresista al argumentar un proyecto de ley que ingresó recientemente al Parlamento, por eso pretenden que los fabricantes de mochilas en la provincia, cuyo destino fuere el transporte de útiles escolares adjunten en lugar visible, la información acerca de su correcta utilización. “Esta es una de las causas más frecuentes del dolor de espalda. El exceso de peso en las mochilas de los niños en edad escolar es un grave problema debido a que genera consecuencias muchas veces irreversibles a largo plazo para los mismos” aseguró Daniela Agostino quien junto a Jorge Ocampos son los autores de la iniciativa. “El sobrepeso puede provocar escoliosis, cifosis o artrosis precoz e impedir el adecuado crecimiento de los huesos de los niños”. “Esto se debe a que su columna vertebral aún no a alcanzado la madurez necesaria y los huesos están en pleno crecimiento. Por esta razón y en pos del cuidado de los niños, es sumamente importante la prevención” indicó la legisladora. “Un factor importante a tener en cuenta es que el tamaño de la mochila se adecue a la edad y la talla de los niños, pues si se compra una de mayor tamaño con el objetivo que dure unos años, lo que se puede lograr es que el peso perjudique a la zona lumbar, mucho más sensible que la dorsal. La mochila ideal es la que descansa y se adapta a la curva que forman las vértebras dorsales, es decir, aquella que termina unos cinco centímetros por encima de la cintura” explicó. Agostino detalló que “la carga que el niño puede soportar en su espalda no debe superar el equivalente al 15% de su peso, aunque debemos tener en cuenta que esto puede variar según la constitución, la edad y el estado físico de cada alumno. Al adquirir una mochila hay que asegurarse de que cuente con tirantes o correas regulables, anchos y acolchados y un cinturón que ayude a fijar la mochila a la altura de la cintura, de modo de distribuir el peso entre una mayor cantidad de grupos musculares del cuerpo”. Finalmente aseguró “resulta necesario regular la utilización de mochilas por niños y adolescentes en etapa escolar, para cuidar su salud física”. RSS feed Comments