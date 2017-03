Si cada bobina de cable va a costar una vida, leerán tres veces más una nota como esta. La crónica oficial indica que la madrugada del martes 21 de marzo un incendio en el barrio 29 de septiembre de san Carlos de Bariloche se llevó la vida de Mario. Vecino de origen boliviano de 36 años q vivía allí con su pequeño de 9 años y unos perros flacos. El niño tuvo quemaduras y su familia fue apareciendo como pudo para llevárselo. El 21 de junio de 2016 la crónica dice que en el mismo barrio un incendio se llevó la vida de Hugo. Un albañil que hacia changas de 41 años que murió calcinado junto a su perro flaco en su vivienda prestada de madera y nylon. Aquí en estos hechos vemos la tristeza de lo que somos dicen los vecinos. Y es cierto la tristeza se ve, se siente, se queda en el olor a quemado que luego el viento patagónico y el invierno que ya llega hacen olvidar. La tristeza de lo que somos se ve también cuando nos enteramos que el barrio, el asentamiento, mediante cortes de ruta y otras acciones propias de estos ocupas vagos y negros había logrado que las autoridades locales comprendieran que son personas en primer lugar, con necesidades reales, en segundo lugar y dispuestas a organizarse en tercer lugar, para obtener mediante un convenio el servicio de luz a través de tableros. Como se asentaron sobre un pedazo de tierra agreste el sector no cuenta con electrificación pertinente. Y el convenio se hizo y se firmó el 4 de julio de 2016. Y fue visto y observado y son nueve páginas elaboradas por reconocidos abogados y expertos funcionarios públicos donde figura didácticamente la lista de materiales, los plazos, las obras a ejecutar, la forma de pago de cada vecino y hasta la inclusión en la tarifa social para el consumo y todo estaba listo y todo era alegría en la foto del anuncio. La alegría solo se quedó en las caritas de los funcionarios como siempre. En el barrio volvió la tristeza de lo que somos. De la foto al 21 de junio falto dinero, tiempo, eficiencia, voluntad, deber de funcionario, y sobro burocracia, maltrato, politiquería barata, soberbia, estupidez Como van a pagarme las cinco bovinas de cable???? Como se las voy a cobrar, si es una toma??? Entonces murió Hugo. Y la bovina de cable llego para la obra. Salvado el mal momento, la tragedia, el dolor falaz todo volvió a la normalidad. Los vecinos reclamaban los trabajos y las autoridades demostraban la tristeza de lo que son ellos. Y paso 2016, las fiestas y el verano. Entonces murió Mario. Y la bovina de cable llego para la obra. Y se saca de la nada el pliego de licitación para la compra de todos los materiales, y se menciona el hecho desde la profunda conmoción, así desde lo humano ya que la comunidad es sensible cuando hay niños involucrados y después vemos. Hugo y Mario ya no pueden pagar. Y así, como si lo firmado hace casi un año fuese un mero ejercicio político de sofocar la protesta, de apagar el incendio. Que ironía. Que patética ironía. Los incendios en el 29 son reales, los vecinos que se mueren calcinados son reales. La precariedad que conlleva no tener luz de manera segura como dicta la ley es real. Lo que se apaga es la vida de hombres mujeres y niños pobres. Lo que se apaga es el mínimo respeto que se le puede tener a los actos y dichos de los funcionarios electos y designados que no hacen su trabajo y se llenan la boca de discursos sobre su estrecha visión del "papa estado." Lo que se apaga es esa innegable sensación de que los nada tienen, nunca tendrán nada, ni siquiera sus propias vidas. Y esa sensación es tan innegable como inaceptable. Lo que nunca se apaga es la certeza de saber que los vecinos del 29 siguen allí y que todos siguen viendo la tristeza de lo que somos. Por Juana Mancioli Lopetegui, Paola Bravo, Fernando Ojeda Para SIC-SOCINCE –Agencia de Noticias para las Américas- RSS feed Comments