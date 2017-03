La Senadora Silvina García Larraburu celebró la sanción de la ley que regula el uso medicinal del cannabis, dictaminada junto a su iniciativa S-3060/16. “Esta es la propuesta de mínima, a partir de mañana a primera hora tenemos que trabajar en lo que la gente necesita: el auto cultivo, la investigación y el desarrollo de la producción nacional”, subrayó. Puso en valor la militancia de las madres: “Han hecho una tarea muy importante; explicando de manera contundente un tema que era tabú para la sociedad. Los conmovedores testimonios por mejorar la vida de sus hijos y familiares, dejaron al descubierto la urgente necesidad de aprobar esta ley”. Entre las patologías específicas para las que más se utiliza el cannabis, podemos encontrar: encefalopatías epilépticas, cáncer, dolor crónico no oncológico, VIH/SIDA, esclerosis múltiple, parkinson, alzheimer y demencia, lesión medular, ELA, enfermedad inflamatoria intestinal, glaucoma y estrés postraumático. Se refirió a los problemas generados en torno a la ilegalidad del cannabis medicinal: “Sin controles se atenta contra la calidad del producto, no hay ningún tipo de certificación y debido a la gran demanda y desesperación, los pacientes pagan precios exorbitantes”. “Hoy en día la producción no da abasto, sólo en Bariloche hay más de 300 pacientes y a diario se reciben cientos de mails, pedidos y llamados para abastecer a otras personas”, detalló. Insistió en que el Estado debe fomentar la investigación y trabajar en la producción nacional, a fin de apuntalar a las instituciones que están desarrollando cannabis medicinal. “Es un gran desafío, debemos cubrir la demanda que hay en el mercado porque hablamos de una población que supera el millón de personas”, especificó. Finalmente remarcó: “El rol del gobierno es fundamental, hay que dejar de encarcelar a aquellas personas que están cultivando por el derecho a la salud, el Ejecutivo tiene que reglamentar cuanto antes el auto cultivo y tomar la delantera, investigando y apoyando a los organismos que ya se están en la temática”. RSS feed Comments