En la Audiencia Pública convocada por el Concejo Municipal, 16 de los 21 inscriptos detallaron las principales líneas de intervención que aplicarían desde la Defensoría del Pueblo en caso de ganar el concurso público. El presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez, coordinó el espacio de exposición, que inició la actual Defensora y candidata a un nuevo mandato, Andrea Galaverna, quien presentó un diagnóstico y propuso la continuidad y fortalecimiento de las líneas de trabajo impulsadas por su equipo. Luego Silvia Frank centralizó su propuesta en estrategias para la defensa de "niños vulnerados y abandonados". Mirta Ibáñez, enumeró diversas problemáticas de la ciudad, como el transporte, la fauna urbana y el cuidado de espacios verdes, señalando la relevancia de dar continuidad a la mediación comunitaria. María Emilia Gennaro propuso trabajo en red, promover el gobierno abierto, una guía básica de derechos difundida a través de diversos medios de comunicación, y abordar la problemática de los inquilinos. También, fomentar el control ciudadano de la respuestas de los funcionarios a los requerimientos de la institución. La candidata Violeta Del Carmen Gallardo se centró en el cuidado de la salud de adultos mayores y niños, mientras que Marcela Noemí Cañás se presentó como una generadora de proyectos con amplia experiencia social e inserción territorial. Carlos Alberto Sacchi propuso aunar esfuerzos entre la dirigencia política, la sociedad y las juntas vecinales para atender las problemáticas de niños y adolescentes; y consideró que debe modificarse el procedimiento de elección del Defensor, para que sea el electorado quien lo defina. Andrés Luetto detalló las áreas de intervención y propuso herramientas: línea telefónica gratuita, mediación comunitaria y recomendaciones, además de la participación en los consejos consultivos, y "acercar la Defensoría al territorio". La postulante Andrea Vanessa Vivanco Muhlenpfordt planteó el desafío de mejorar la calidad de vida de las personas, comprometiéndose a "trabajar para que los derechos no sean vulnerados", y a promover la educación vial, cuidado del medio ambiente y la inclusión personas con discapacidad, entre otros. Luis Barrales coincidió en requerir para el futuro una elección directa del Defensor, y propuso dar continuidad a las líneas de trabajo actuales, y "articular para garantizar el cumplimiento de derechos". Graciela Edith Guajardo se presentó como una trabajadora de la salud, y postuló tres ejes: la educación con visión constructivista para reforzar la difusión de derechos a través de la participación de la Defensoría en las escuelas; la responsabilidad y transparencia en la ejecución del presupuesto; y la articulación con la administración pública. Luego, Beatriz Teresa Oñate se refirió a la institución como un "espacio para fomentar la paz social", buscando un equilibrio conciliador de conflictos, con su principal eje "en quienes no tienen voz porque no conocen cómo hacer defender sus derechos". Fernando Fernández Herrero, por su parte, consideró que el Defensor "debe interponerse cuando se vulnera un derecho y controlar al Estado cuando los infringe", respaldando la moción de someter al responsable de la institución al voto popular. Romina Ayelén Quiroga puntualizó la necesidad de reforzar la intervención de la Defensoría en la protección de niños, niñas y adolescentes. Mientras que Hugo Ricardo Orsili propuso una "Defensoría inquiera", que actúe de oficio, continúe líneas actuales y coordine con los CAAT y juntas vecinales. Finalmente, Carlos Alberto Acosta evaluó que el Defensor tiene que revestir carácter político, pero no partidario; además de caracterizarse por la inmediatez con el vecino en la respuesta, consejo y acompañamiento. Además de los concejales, participaron de la audiencia los legisladores Silvia Paz, Leandro Lescano y Mariana Domínguez. La designación del nuevo/a titular se definirá en sesión extraordinaria, siendo necesario el respaldo de 8 votos.