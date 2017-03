Sebastián Sanchez Napal es especialista en planificación y diseño de paisaje. Trabajó en el diseño del Paseo de la Memoria en el barrio El Mallín. Fue contactado por el Centro de Ex Combatientes, con quienes trabajó un año para presentar el modelo que se exhibe hasta el 08 de abril en la Sala de Prensa Municipal. Las 7 láminas expuestas en la Sala de Prensa del Centro Cívico describen cada uno de los espacios que contendrá el monumento en memoria de la guerra de Malvinas desde diversos acercamientos. A través de una serie de elementos simbólicos, el diseño busca generar espacios de reflexión y conmemoración de la Guerra de Malvinas, de los soldados argentinos caídos y del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas. El proyecto se instalará en la costanera de la ciudad, en un área degradada y poco intervenida, modificando el paisaje urbano y favoreciendo el acercamiento de las personas a la costa del lago. Contará con espacios bien determinados: un museo, un cenotafio y un espacio para la memoria. Sobre la Av. Juan Manuel de Rosas se levantará el edificio que contará con un espacio para el museo, una sala de reuniones, un auditorio, oficinas y baños. Sobre el techo se elevará uno de los elementos claves del diseño, y que se relaciona con el poder simbolizar a los 649 argentinos muertos durante los 73 días que duró la gesta. “Quería generar que el usuario, desde un vistazo, pueda entender lo que significa ese número. Para mí fue difícil de abarcar cuando se piensa en personas”, señaló Sánchez Napal. En el techo peatonal se instalan 649 totems, a diferentes alturas, que siguen la idea de representar el movimiento de las olas de mar, “además de significar con esos desniveles la individualidad de cada uno de los caídos”, agregó el diseñador. Desde el techo del edificio central se proyecta un balcón con la forma de la proa del Crucero Gral. Belgrano, en una superficie sobre un vacío. “Se quiso dar la idea de la pérdida de este barco, que se hundió durante la guerra, y el vacío hace referencia al hundimiento”, explicó Sanchez Napal. A partir de ahí, y en forma de líneas concéntricas, se extiende el cenotafio en paneles de metal con los nombres perforados de cada uno de los caídos. El diseño termina en un muelle que entra al lago, con una superficie plana. El pedido especial de los ex combatientes fue que sobre el lago estén instaladas las islas Malvina y Soledad. “Propuse poner dos bloques de hormigón y que las islas estén caladas, que el vacío sea la isla. Bajo un sentido metafórico, los dos paneles se ubican a 90 grados una de otra. Esto es para que vea las dos islas sólo el que se ubique en el eje central del muelle. El que camina por la costa solo verá una de las dos islas. La metáfora es hablar de que las islas son argentinas, pero no tenemos sobre ellas la soberanía, es algo que tenemos que encontrar y seguir buscando en esta lucha”, concluyó quien estuvo a cargo del diseño de este monumento homenaje. RSS feed Comments