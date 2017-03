Así dio su testimonio el ex combatiente de la guerra de las Malvinas. Con tan solo 18 años fue llevado a cumplir su conscripción en Río Gallegos en enero de 1982. El 3 de abril pisó suelo de las islas cuando fue trasladado a Puerto Argentino. Eresmildo Riquelme es de Bariloche. Fue destinado a Neuquén. Estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio. De allí fue trasladado a Río Gallegos. El 3 de abril fue llevado a Puerto Argentino, junto con la artillería antiaérea de la base militar de la capital de la provincia de Santa Cruz. “Contaba con 18 años, cuando ingresé a la colimba. Se podría decir recién cumplidos porque mi cumpleaños es el 7 de diciembre. En enero estaba incorporado y en abril fui a la guerra”, recordó Eresmildo. Al preguntarle sobre lo que significa el 2 de abril para él, dijo: “A 35 años sigue siendo una herida abierta. Nosotros no queremos la guerra, queremos que haya un diálogo y se recupere nuestro territorio. Basta de guerra, no queremos más guerra”, sostuvo firmemente. Pidió que se hable más sobre lo que fue la Guerra de Malvinas: “Hay muchos chicos que no están enterados. Tengo un hijo de 31 años y yo le explico lo que pasó, cosa que falta más en los colegios”. Planteó que otros temas ocultan hablar de lo que significó Malvinas: “Se habla de qué pasó con la selección, con Messi. Hoy a 35 años no se recuerda como se debiera el 2 de abril, es algo muy fuerte, se tienen que enterar lo que nosotros vivimos para que no vuelva a pasar”, sostuvo el ex combatiente. En la foto: Sebastián Sanchez Napal (diseñador del proyecto del Monumento) junto a Eresmildo Riquelme. RSS feed Comments