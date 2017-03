Con la presencia de funcionarios y ex combatientes se presentó en conferencia de prensa el programa en conmemoración de esta sentida fecha. Se presentó el proyecto del Monumento-Museo que se levantará sobre la costa del Nahuel Huapi y quedará expuesto en la Sala de Prensa Municipal hasta la próxima semana. Carlos Sanchez, Subsecretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo municipal abrió la mesa manifestando la importancia de recordar “una gesta que se imprime en la historia de los argentinos y en el corazón de cada uno de nosotros”. Le siguió en la palabra el ex combatiente y actual Director de Veteranos de Guerra de Malvinas de Río Negro, Rubén Pablos quien detalló las actividades previstas, aunque aclaró que se comenzó con la largada el 25 de marzo de la travesía ciclística que unirá Bariloche-Viedma bajo el lema “Nuestras Malvinas nos unen desde los Andes al mar”. Veinticinco ciclistas están recorriendo la línea sur, parando en cada ciudad y paraje, donde son recibidos por la comunidad y ex combatientes. En cada lugar fue elegida una escuela, la cual entrega su vieja bandera de flameo a cambio de una nueva. “Todas esas banderas las van a ir juntando los participantes de la travesía y nos las entregarán el 2 de abril en el inicio del acto oficial que se realizará en el balneario El Cóndor, en Viedma, el próximo domingo, y se les dará a los veteranos de guerra presentes para que las tengan en resguardo hasta tanto vuelva a flamear la Celeste y Blanca en las Islas Malvinas”, agregó. Por otro lado, anunció la inauguración de dos muestras, una en el hall del Concejo Municipal, bajo la iniciativa del concejal Daniel Gonzalez, donde se reunieron fotografías de ex combatientes de Malvinas, bajo el título “Fotografía de la guerra y sus actores”. En la Sala de Prensa Municipal, en tanto, se exponen láminas con el proyecto de Monumento Museo Malvinas Argentinas, que se erigirá en la Costa del Lago Nahuel Huapi, a la altura del Centro Cívico. Pablós recordó que el año pasado el gobierno municipal entregó una resolución que habilitó la realización de la obra. “Conseguimos a Sebastián Sanchez Napal (licenciado en Planificación (Lic. en Planificación y diseño del paisaje) para que diseñe el proyecto, que puso su conocimiento, arte y disposición para interpretar nuestra idea”, determinó el ex combatiente quien se encontraba acompañado Pablo Delfino, Eremildo Riquelme y Claudio Torchia, también héroes de Malvinas. “La idea es que sea un espacio de conmmeración”, y adelantó que ya se han comprometido recursos para financiar la obra desde los distintos estamentos del estado nacional, provincial y municipal, pero está abierta la posibilidad para aquellos vecinos que quieran ser parte de este proyecto en homenaje a quienes dieron su vida por la Patria. Del 31 al 08 de abril se expondrá otra muestra bajo el título Arquitectura y poblamiento en las Malvinas (1764-1850) en el SCUM (Villegas y Moreno), y en dicho marco se realizarán charlas sobre el tema. Por otro lado, se invitó muy especialmente a la tradicional vigilia del 1° de abril en homenaje a los Héroes de Malvinas, en donde a las 00 horas se entonará el Himno Nacional Argentino, y se mantendrá un minuto de silencio por los caídos de Malvinas. Las actividades centrales del 2 de abril comenzarán con el izamiento del Pabellón Nacional a las 08:30 horas; a las 09 horas con la entrega de ofrendas florales en la Plaza Perito Moreno; a las 09:30 horas ofrendas florales en Newbery 101, y a las 11:30 horas se desarrollará el Acto protocolar y desfile por Avda 12 de octubre. Cerrando luego con la presentación del grupo Jazmín de Luna en el Centro Cívico. A las 10 horas, en el Estadio Municipal se realizará por segundo año consecutivo el Torneo de Fútbol Infantil 2 de abril. Esto fue anunciado por José Aspires de la Biblioteca Néstor Kirchner, organizador del evento que congregará a 720 niños. Durante el encuentro se les entregará un reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas. En la mesa estuvo presente el legislador provincial Leandro Lescano. RSS feed Comments