La Dirección de Inspección General municipal realizó dos operativos en los que detectó serias irregularidades: uno en calle Modesta Victoria, en donde se realizaba elaboración clandestina de comidas, y el otro en calle Soldado Olavarría, en donde se elaboraba cerveza sin habilitación. Ambos operativos fueron ordenados por la justicia y llevados adelante por inspectores pertenecientes al Departamento de Fiscalización Ambiental, dependiente de la Dirección de Inspección General de la Municipalidad. En el primero de los operativos, se actuó en un domicilio particular ubicado en calle Modesta Victoria en donde se elaboraban comidas de manera clandestina. En el lugar se observaron muy malas condiciones de higiene, presencia de roedores, irregularidades en la seguridad del lugar, etc. El procedimiento se realizó con apoyo de personal policial de la Comisaría Nº 80. La otra inspección se realizó en calle Soldado Olavarría y Padre Giacchino, en una vivienda particular en la que se elaboraba cerveza sin habilitación municipal. En esta oportunidad, se contó con el apoyo de personal policial de la Comisaría Nº 28. En ambos casos los inspectores procedieron al secuestro de todo los materiales, que quedaron a disposición del Tribunal de Faltas Nº 1 en donde también se continuarán las actuaciones correspondientes.