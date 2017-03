Ante la llegada de un frente que trajo un temporal de lluvia y viento, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Protección Civil y las delegaciones municipales desplegaron un amplio operativo de contingencia en la ciudad. De acuerdo a los datos relevados por la Subsecretaría de Protección Civil, en la ciudad se registraron 35 mm de caída de precipitaciones. Por el volumen de agua caída en poco tiempo, hubo obstrucción de pluviales en algunas zonas, que provocaron la entrada de agua en domicilios. Los barrios más afectados fueron as Las Quintas, 6 Manzanas, El Mallín, Vivero y Vuriloche. Y entre las calles más conflictivas se destacan 20 de Febrero y Güemes (cerca de la Universidad FASTA), Elordi, Guillelmo, Mallín, Mascardi, Palacios, Soberanía Argentina, 2 de Agosto, Vivero, Albarracín, Beschtedt y Brown, Beschtedt y Yatasto, Bajada del Paraná y Pasaje Gutiérrez. En estos momentos, cuadrillas trabajan en el repaso de calles, pluviales y desagües en distintos puntos de la ciudad. Los pedidos de asistencia realizados a la línea gratuita 103 de Protección Civil se derivaron a diversas áreas municipales. Personal del Instituto de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS) en tres viviendas con anegamientos o entrada de agua por goteras, en las calles Yatasto, Mascardi y Mange. Asimismo, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos actuó en viviendas y pluviales en las calles 2 de Agosto, Soberanía Argentina, Rivadavia, Ruiz Moreno, Albarracín, Otto Goedecke, Sarmiento, Rosales, Beschtedt, Mascardi, 25 de Mayo y barrio Vivero. Además, cuadrillas de Obras y Servicios Públicos continúan trabajando desde la madrugada en el despeje de calles, cunetas, desagües y pluviales. Se trabaja con la maquinaria, motoniveladora y la Bobcat. Se registraron también problemas en el barrio Belgrano por la acumulación de sedimentos arrastrados por el agua y la pendiente, y el área de Saneamiento de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) se ocupó de derrames cloacales en las calles Rosales y Castex. Protección Civil consignó además que desde el Hospital Zonal Ramón Carrillo no se informó sobre personas heridas a raíz del temporal. Alrededor de las 6 de la mañana se recibió también un llamado informando sobre un desmoronamiento a la altura del km 20,25 de la ruta 40 Sur, con media calzada comprometida. Actuaron Policía de Río Negro y Gendarmería, y cerca de las 9 de la mañana la ruta quedó liberada. Protección Civil continúa realizando relevamientos constantes con su móvil para detectar áreas afectadas que no hayan sido atendidas para derivar su tratamiento a las distintas áreas y delegaciones. A continuación, se consigna el parte informativo de cada delegación municipal: - Delegación Sur: algunas calles en pendientes presentaron desmoronamiento de sectores, lo que produjo surcos y zanjas, que se van a reparar con maquinaria apenas baje el volumen de agua. No hubo pedidos de evacuación. Se recomienda transitar con precaución por acumulación de agua y barro en varios sectores. Teléfono de contacto: 444-0405. - Delegación Cerro Catedral: no se recibieron pedidos de asistencia, ni hubo situaciones de emergencia. Se trabaja en el despeje de pluviales. Teléfono de contacto: 446-0152. - Delegación Lago Moreno: por arrastre de material de calles en pendiente, hay presencia de barro y piedras sobre algunos sectores de Av. Bustillo, que se despejarán en el transcurso del día. Se solicita transitar con precaución. Se continúa trabajando en el despeje de pluviales. Teléfono de contacto: 446-1899. - Delegación El Cóndor: Se está recorriendo la zona pero no se presentan inconvenientes de magnitud hasta el momento. Las cuadrillas se encuentran realizando trabajos de despeje de pluviales. Teléfono de contacto: 442-3135. - Delegación Cerro Otto: Circulación complicada en algunos sectores de Av. de los Pioneros por presencia de material acumulado proveniente de calles en bajada, sobre todo a la altura de las calles Saihueque y M. Bernardo. Personal municipal se encuentra limpiando bocas de tormenta sobre calle Saihueque. Se solicita transitar con precaución. Teléfono de contacto: 444-2831. Se postergan trabajos en el puente de Colonia Suiza para la semana que viene Vialidad Nacional informó que los trabajos de reparación programados para este miércoles (29/03) en el puente de Colonia Suiza se postergan para la semana que viene, por lo que no se producirá el corte anunciado. RSS feed Comments