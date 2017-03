El intendente Gustavo Gennuso, acompañado por el secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad, Marcos Barberis, se encuentra en la ciudad de Calafate junto a los intendentes de esa ciudad y de Ushuaia (el de Puerto Madryn no pudo estar presente) para potenciar el turismo de los mencionados destinos y afianzar una estratégica alianza patagónica. El encuentro se enmarca dentro de una política de integración regional, con una alianza estratégica patagónica que impulse a las localidades de Calafate, Ushuaia, Puerto Madryn y Bariloche a atraer mayor cantidad de turistas. Gennuso mencionó que “en Bariloche creemos que el camino es la integración, no el aislamiento”. “Es importante poner de relieve a la patagonia y a la Marca Patagonia con todo su potencial”. “Firmamos un convenio para promociones en conjunto. Además ya estamos trabajando para mostrarnos en una de las ferias más importantes del mundo que tendrá lugar en Brasil en pocos días”. “Más integración significa más turismo, y más turismo significa más trabajo”, finalizó el jefe comunal. Marcos Barberis, secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad de Bariloche destacó la importancia de “potenciar los destinos”. “Destinos que tienen marca y nombre propio, pero que trabajando en conjunto le podemos dar mayor impulso. Mostrando lo mejor de cada ciudad y desarrollando nuevos mercados”. Por su parte el intendente de El Calafate, Javier Belloni, dijo que este encuentro es “sumamente importante”, agradeció y valoró “la presencia del intendente de Bariloche Gustavo Gennuso” y remarcó lo imprescindible de “empezar a trabajar para atraer más turistas”. Además sentenció que “los cuatro destinos, más Cataratas, son los más importantes a nivel turísticos del país”. “También es importante la conectividad, y poder contar con Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera”. Walter Vouto, intendente de Ushuaia remarcó la preponderancia de trabajar mancomunadamente “los municipios que por naturaleza son turísticos”. Por otra parte, celebró la creación del “Corredor Patagonia Fantástica” y “el desarrollo de nuevos mercados”. Asimismo, mostró como “positivo” que “estos municipio no son competencia, sino que son complementarios”. RSS feed Comments