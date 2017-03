Medallista olímpico fue declarado Huésped de Honor por el Concejo

Santiago Lange, el destacado regatista argentino que logró el oro en Río 2016, fue reconocido este martes por el Concejo Municipal. “Para nosotros este reconocimiento es todo un mensaje para nuestros jóvenes, los que estudian, hacen deporte, y hacen un gran esfuerzo para llegar a una meta”, destacó Diego Benítez, presidente del Concejo, al entregar el certificado de Huésped de Honor a Lange. El medallista olímpico dijo estar íntimamente ligado a Bariloche, donde navegó las aguas del Nahuel Huapi, practicó deportes y parte de su familia integra la comunidad. “Es un privilegio estar en un lugar único, un pueblo inigualable”, definió, añadiendo que para la sociedad argentina el deporte inculca valores de amistad, respeto y ganas de mejorar; por lo que es importante “motivar a los chicos para que cada vez más gente practique deporte, sobre todo en un lugar como éste”. La concejal Viviana Gelín (JSB) -impulsora del reconocimiento junto a Claudia Contreras (JSB)-, afirmó que “el sueño olímpico para nuestra generación estaba muy lejos. Hoy, para nuestros chicos, está al alcance de la mano”. Al respecto, señaló que muchos jóvenes de Bariloche hoy entrenan con esa meta, por lo que evaluó que “su esfuerzo y las dificultades que atravesó (Santiago Lange) para cumplir su sueño olímpico, es una gran motivación para ellos”. Arquitecto naval y regatista argentino, Lange comenzó a destacarse en 1976 al proclamarse campeón nacional de la clase Optimist. Luego, ganó cuatro campeonatos del mundo, dos medallas de plata en Juegos Panamericanos, dos campeonatos europeos, seis sudamericanos, dos medallas de bronce en Juegos Olímpicos de Atenas y Pekín, y la recordada medalla dorada en Río 2016. Ese año, también se convirtió en el primer argentino en ser reconocido con el premio Rolex World Sailor of the Year”. A sus 54 años, luego de vencer un cáncer de pulmón, se convirtió en un referente deportivo de excelencia, no sólo por sus destrezas deportivas, sino por su historia de vida. RSS feed Comments