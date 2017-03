Correr a la par

Karina y Guillermo fueron parte de los casi 600 corredores y caminantes de la última edición de la Carrera de Miguel en Bariloche. Ambos cruzaron al mismo tiempo la llegada. Durante los 5 km que compartieron, fueron unidos por un lazo de brazo a brazo. La confianza es la base de su relación, uno ve por el otro, los dos son apasionados por correr. Este domingo 26 de marzo se llevó a cabo la 12° edición de la carrera que recuerda a Miguel Benancio Sanchez, atleta, poeta y militante desaparecido el 08 de marzo de 1978. Desde el año 2006, por iniciativa de docentes y estudiantes del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad del Comahue, se realiza la conocida maratón como una acción más por Memoria, Verdad y Justicia. Este año participó un grupo de corredores pertenenciente a ADAM (Actividad Deportiva Adaptada Municipal) dependiente de la Subsecretaría de Deportes. Entre ellos, se encontraban Guillermo Rondó, persona con ceguera, y Karina Iranieta, quien fue su guía durante el recorrido de los 5 km de carrera. Karina no hace mucho que se enteró que podía oficiar de guía: “En una carrera vi a un muchacho con síndrome de Down que era acompañado por alguien. Me acerqué a preguntar y me dijo que era la hermana. Me quedé con las ganas de hacer eso y al poco tiempo me enteré de la posibilidad de acompañar a Guillermo”, recordó quien es profesora de educación física. “Mi función es mirar por él y acompañarlo”, agregó, aclarando que ambos van unidos por un lazo en los brazos, “es así como entrenamos”. Por su lado Guillermo destacó esta posibilidad de “poner toda tu confianza en otra persona, para que te lleve y lograr esa seguridad al correr. Es algo muy lindo y hacer lo que hace una persona que puede ver es impagable”, recalcó. Hace dos años que se integró a las actividades de ADAM, y desde el año pasado entrena en la pista de atletismo municipal. Valoró haber encontrado gente que se sume como Karina a ser sus guías, “para poder practicar, nos sentimos re bien”, planteó. Karina y Guillermo no son los únicos que se encuentran en el plantel de atletismo municipal. Desde ADAM solicitan a quienes se quieran sumar se acerquen a la pista ubicada en el Km 6,5 de Avda Pioneros, los días de práctica, martes y jueves de 17 a 19 horas, y se contacten con el profesor Fernando Belardinelli. Por consultas pueden dirigirse al mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla RSS feed Comments