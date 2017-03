Cuatro detenidos por efectuar disparos de arma de fuego contra el personal policial

Bariloche.- Cuatro sujetos fueron detenidos por empleados policiales de la Comisaría 28° debido a que efectuaron disparos contra el personal, que había sido convocado tras recibir una falsa denuncia. El llamado al 911 fue a la 1.50 de la madrugada de este sábado en el que denunciaban un accidente vehicular. Cuando arribó una comitiva a la zona de Sobral y Elordi, el personal verificó que la información no era real debido a que no había ningún siniestro vial. Sin embargo, a los pocos minutos, se escuchó una detonación de arma de fuego que se realizó contra los uniformados, quienes se replegaron y convocaron a refuerzos de otras unidades, que llegaron en pocos minutos. El disparo provino de una vivienda particular que fue rodeada y se puso en conocimiento de la situación al Juez Marcos Burgos, quien se presentó en el lugar y ordenó un allanamiento. Con la presencia de la fuerza especial COER la Policía ingresó al domicilio y procedió a detener a cuatro individuos que estaban en el interior, de 18, 21, 28 y 29 años, quienes fueron trasladados a la Comisaría 28°. En el interior de la vivienda En el interior del domicilio se encontrada un arma de fuego calibre 9 milímetros, con varios proyectiles. RSS feed Comments