Este viernes (24/03) se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del “Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia” en el Centro Cívico de la ciudad. Fue presidido por el intendente Gustavo Gennuso, y contó con la presencia de los ex intendentes Eduardo Garrafa y María del Rosario Severino de Costa. Cada 24 de marzo se recuerda el terror que se desató en nuestro país hace 41 años con el golpe de Estado cívico-militar de 1976. El acto comenzó a las 10 de la mañana con un minuto de silencio en recordación de los 30 mil desaparecidos, de los miles de sobrevivientes y exiliados, de los 121 nietos recuperados y de los que aún no conocen su verdadera identidad, a todos aquellos que lucharon y resistieron la represión en esos años. Durante el acto, el legislador Alfredo Martín recordó la figura de Roberto Rufino Pirles, vecino de la ciudad, quien fuera detenido en Tucumán en octubre del ´76, y asesinado por la dictadura militar en enero de 1977. En tanto, la Dra. María Teresa Causa, física, egresada del Instituto Balseiro en 1965, investigadora consulta de la CONEA y profesora libre de la casa de Altos Estudios, compartió su recuerdo de Antonio Manuel Gentile, Susana Flora Grynberg, Eduardo Alfredo Pasquini y Manuel Mario Tarchitzky, compañeros egresados del Instituto y que fueron desaparecidos o asesinados durante este periodo. Luego, el intendente Gustavo Gennuso tomó la palabra e instó a todos los presentes a no olvidar y remarcó “tenemos el deber, el derecho y la obligación de no olvidar”. Planteó que el golpe civico-militar de 1976 “significó la puesta en marcha de un plan sistemático de muerte, de destrucción, de desaparición de personas, de una clase dirigente que iba creciendo en pos de otra argentina, que la destruyeron como a un sistema productivo nacional”. “No debemos olvidar que el sistema democrático, con sus imperfecciones es el único que nos asegura, hoy por hoy, que el Pueblo esté presente en las decisiones, de elegir a sus gobernantes. Nunca una dictadura va a reemplazar a un sistema democrático”, aseguró. Posteriormente, la ciudad de San Carlos de Bariloche, representada por el intendente Gennuso, reconoció con la entrega de una placa al ex intendente Eduardo Garrafa, quien estuvo al frente del municipio, en ese entonces bajo la figura de presidente del Concejo Municipal, en el año 1975. Con la llegada del golpe militar de marzo de 1976 y la interrupción del orden constitucional, Garrafa fue desplazado para que ocupe su lugar un teniente coronel del Ejército. El acto contó con la traducción en lenguaje de señas de la Fundación Invisibles, y la interpretación del Himno Nacional Argentino y el de Río Negro por los músicos Alejandro Otsubo en bandoneón, Pablo Ríos en guitarra y Nehuen Rapoport en bajo. Al finalizar el acto, se invitó a la comunidad a participar de la pintada de pañuelos en la Plaza del Centro Cívico, que se realizó posteriormente y a la marcha de la tarde, como así también a recorrer las farolas de la plaza donde se colgaron banners con pasajes de la Carta Abierta a la Junta Militar, del periodista, escritor y militante político Rodolfo Walsh, desaparecido el 25 de marzo de 1977, un día después de dar a conocer este manifiesto. Estuvieron presentes el presidente del Concejo Municipal, Diego Benitez, los legisladores Silvia Paz, Alfredo Martín y Mariana Dominguez, el Cónsul de Chile Diego Velasco de Pilgrimm, el Obispo Juan José Chaparro, autoridades provinciales, concejales, funcionarios municipales, representantes de organizaciones sociales, y público en general. A las 13 horas el intendente Gustavo Gennuso participó de la restauración de la placa donde se recuerda a Juan Herman en el lugar en que vivió y fue secuestrado el 17 de julio de 1977 (Frey 166). RSS feed Comments