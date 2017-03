Como cierre de la Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía, hoy se proyectará documental "On the green road", con la presencia de uno de los protagonistas. El mismo día y a pocos metros, la cantante Fabienne Sabatrie presentará su espectáculo de Canción Francesa. El documental "On the green road” será proyectado hoy jueves 23 de marzo a las 18 hs, en la sala del Fab Lab ubicada en Juramento 102. La entrada será libre y gratuita. "On the green road" cuenta la experiencia de dos jóvenes franceses, Alexandre y Siméon, primos entre sí, que decidieron realizar la vuelta al mundo en bicicleta, desde Europa del Este, Oriente, Asia y América del Sur. El periplo tiene fundamentalmente un objetivo: ponerle rostro humano a todas esas cuestiones a veces abstractas de cambio climático, contaminación, daño medioambiental. Fueron así al encuentro de mujeres y hombres de acción, comprometidos con el futuro del planeta y a partir de esos testimonios de personas que hacen mucho con pocos recursos, mostrarnos que la transición es posible y ya está en marcha Uno de los realizadores, Siméon estará en Bariloche presentando el documental. Para finalizar esta semana de encuentro con la cultura francesa, muy cerca de ahí se presentará Fabienne Sabatrie con su Concierto de Canción Francesa, acompañada de los músicos Pablo Mendez, Carlos Casalla y Gustavo Cymet. Será en pub Stradibar( Juramento 192) a las 21 hs. Contribución a la gorra. RSS feed Comments