Bariloche, 22 de marzo de 2017. En el marco del proyecto de investigación “Representaciones de la subalternidad en el teatro latino”, Tomás Bartoletti brindará una conferencia titulada “Los oráculos griegos: el enigma de una historia”, que tendrá lugar el próximo martes 28 de marzo a las 14.00 en Mitre 630 2° A. La actividad está destinada a investigadores, docentes, estudiantes y público de la comunidad interesado en la temática y es libre y gratuita. Tomás Bartoletti es licenciado en Letras Clásicas graduado en la Universidad de Buenos Aires, institución donde está realizando su doctorado. Es becario del CONICET y durante los últimos dos años ha realizado estancias de investigación en Alemania. Ha publicado traducciones, capítulos de libros y artículos relacionados con su indagación acerca de la construcción del discurso sobre superstición, irracionalidad y pensamiento primitivo a partir del estudio de las prácticas adivinatorias en la comedia aristofánica. “Los oráculos griegos: el enigma de una historia”. La función y el funcionamiento de los oráculos en la Grecia Antigua suelen despertar de igual modo curiosidad y misterio. Por un lado, prácticas orientadas a revelar lo incógnito, en el pasado o en el futuro, están presentes en casi todas las sociedades antiguas y ante nuestra mirada moderna resulta un enigma comprender qué valores y sentidos dichas sociedades les otorgaban. Por otro lado, ese enigma cuestiona nuestras propias formas de concebir la realidad y el conocimiento abriendo una serie de preguntas que apuntan al núcleo de la Racionalidad moderna. El oráculo griego fue, ante todo, una práctica antigua que a través de un serie de mediaciones y recepciones sirvió, primero, como discurso moderno sobre la superstición y, posteriormente, como instrumentario etnológico para describir formas no europeas de religiosidad. En consecuencia, el oráculo griego se convirtió en paradigma para explicar un tipo de otra (ir)racionalidad: aquella que cree en la interrelación de todos los seres vivientes, animados e inanimados, humanos y no-humanos. La historia de este paradigma es, entonces, una historia de otredad. Por su propio carácter teleológico, la Racionalidad moderna excluyó y marginalizó el entendimiento de las prácticas mánticas griegas, confiriéndole el lugar de Alteridad. En la presente conferencia, me ocuparé de trazar tres momentos en los que los oráculos griegos fueron instrumentados para dicha constelación epistemológica: la Antigua Grecia, la Modernidad temprana y los estudios fundantes de antropología y estudios clásicos como Primitive Culture(1871) de Edward Tylor y Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion (1912) de Jane Elen Harrison. El objetivo de este entramado es desarrollar conceptos y herramientas que permitan poner en evidencia la necesidad de un estudio filológico crítico sobre los fundamentos histórico-epistemológicos de las Humanidades. RSS feed Comments