Buscan declarar insalubre tareas de agentes públicos en hospitales

Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para declarar "insalubre" tareas que desempeñen los agentes públicos de hospitales dependientes del Ministerio de Salud de Río Negro. Los beneficiarios serían agentes, permanentes o no, que mantengan dedicación exclusiva y que realicen tareas en unidades de cuidados intensivos, neuropsiquiátricas, en áreas afectadas por radiaciones o en servicios de emergencia. La iniciativa que fue presentada por los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino (AFPIR), contempla al personal que desarrolla tareas que conllevan riesgo permanente de contraer enfermedades infecto-contagiosas, la atención de pacientes quemados y oncológicos. Los autores argumentan que "se busca dar respuesta a la demanda de los gremios y contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores que a diario viven situaciones de desgaste emocional y físico". De sancionarse el proyecto, el personal no médico destinado a tareas declaradas "insalubres", mantendría un régimen de seis horas por turno de trabajo y una jornada semanal no mayor a 36 horas, sin que ello implique la baja de los haberes determinados para mayor jornada. Asimismo, se prohibiría el cumplimiento de horas extraordinarias. El personal médico profesional que desempeñe tareas consideradas "insalubres", no podrá cumplir guardias activas mayores a las doce horas continuas. La Secretaría de Trabajo provincial deberá inspeccionar los establecimientos hospitalarios en forma permanente y rotativa a fin de verificar las condiciones de salubridad de los mismos.