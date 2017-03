Resuenan aun las grandilocuentes palabras del Gobernador cuando anunciaba el nacimiento de un nuevo Río Negro a partir de las inversiones que se financiarian con mil doscientos millones de pesos provenientes de las renegociaciones de los contratos hidrocarburíferos. Textualmente decía hace apenas 2 años "Esta oportunidad histórica que vivimos permitirá mejorar la vida de los rionegrinos". Anunciaba a la par que se comprarian Letras del Banco Central por 800 millones para resguardar esos recursos para un futuro promisorio de desarrollo y obra pública. Apenas unos meses pasaron, elecciones provinciales de por medio, para enterarnos lo poco y concreto que se había realizado con esos fondos. Nula planificación, revoleo de cheques, falta de control y una indignante falta de rendición de cuentas. Con ese antecedente histórico, el anuncio del “Plan” Castello realmente asusta y preocupa. ¿Se imaginan a un Gobernador y su equipo, que dilapidaron 1.200 millones de pesos, manejando un monto que superará en 7 veces ese dinero?. Yo tendría númerosos recaudos y extremaría los mecanismos de control antes de darles unos 8.000 millones de pesos para “desarrollar” la provincia, los rionegrinos debemos exigirlos. Revisando las obras que formarían parte, a traves de una simple presentación en powerpoint, se refleja la poca seriedad del pretendido plan. Un ejemplo: se incluye la pavimentación de la Ruta 83, que une la RN 40 con el Paso Manso. Se gastarán (porque ésta no es una inversión) unos 720 millones de pesos en un camino que del lado de Chile es apenas una huella con nulo tránsito y tráfico. Ilógico. Por otra parte, no sólo no están claras las intenciones y objetivos del “Plan” sino que tampoco se tienen certezas de cuánto costará endeudarse en esa magnitud. Se está hablando de un Bono en dólares, en una provincia que se ha endeudado fuertemente en el último año y medio (en tan sólo diez meses del 2016, Enero a Octubre, la deuda provincial aumentó en 16%) y que tiene un importante déficit financiero que ronda los 3200 millones de pesos anuales. De conseguirse un nuevo endeudamiento éste será muy oneroso para las arcas provinciales y extremadamente peligroso para el funcionamiento futuro del Estado. Una historia que el país y nuestra provincia han vivido y sufrido en el pasado reciente. Desde Nuevo Encuentro rechazamos ese endeudamiento que hipoteca el futuro y que pone en manos de un gobierno sin políticas públicas, poco claro y sin iniciativa, una suma de dinero que dificilmente sea utilizada con criterios que favorezcan el desarrollo. Mesa Provincial de Nuevo Encuentro Río Negro Mesa de Acción Política Leandro García (02944-154605703) Laura de la Rosa (02944-154308654) Pablo Díaz (0298-154698988) Matías Chironi (02920-15487164) RSS feed Comments