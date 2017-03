Con vistas a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal que plantea una selección exhaustiva de los casos que serán llevados a juicio, la aplicación de criterios de oportunidad se presenta como una instancia pre judicial en la cual dirimir el conflicto entre víctimas y responsables de un delito, buscando la satisfacción de los intereses de la primera. Encolumnado en la construcción de una justicia restaurativa, el Defensor Oficial Juan Pablo Laurence destacó: "Más de una vez no se pretende una respuesta punitiva sino una conciliación entre ambos protagonistas de la historia. A veces es más importante atender las necesidades de las víctimas y de los autores del delito que lograr una condena o un castigo". “La aplicación del principio de oportunidad en este caso apunta a solucionar conflictos fuera del ámbito de la justicia regulando las tensiones sociales y pretendiendo además generar la revinculación de ciudadanos, pensando en la posibilidad de cicatrizar heridas”, explicó el Defensor. Un claro ejemplo de esta perspectiva se produjo en una audiencia recientemente realizada, en la que Laurence solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad para un hombre imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y daño. Los hechos se produjeron en una discusión entre él y su padre, a quien agredió para luego provocar destrozos en el hogar en el marco de un estado producido por un alto consumo de alcohol. Fue este un caso en el que dada la índole del delito y teniendo en cuenta las personas involucradas, Laurence requirió al Juez interviniente que se prescinda totalmente de la acción penal para juzgar este hecho producido el 15 de marzo en la localidad de Dina Huapi. En la audiencia de formulación de cargos el Defensor solicitó que su asistido sea excarcelado considerando el tipo de delito, que demostró su fuerte arraigo a la localidad, que no cuenta con antecedentes penales y desarrolla un oficio. No obstante, valoró como fundamental que el hombre está dispuesto a participar de cualquier acción tendiente a conciliar con su padre. La fiscal interviniente analizó esta situación con la víctima, luego de lo cual manifestó estar de acuerdo con lo expuesto por la Defensoría. El Magistrado hizo lugar al pedido y dictó el sobreseimiento del acusado por el advenimiento de ambos. ¿Qué es la justicia restaurativa?* La justicia restaurativa no plantea la eliminación del castigo en delitos graves, sino el cambio de prioridades. Pretende que se consideren primero los intereses de la víctima, sus necesidades y expectativas sobre la justicia para después centrarse en el el binomio delito-pena, que atiende la demanda del Estado, ya que puesto que una norma creada por él se ha vulnerado, hay que castigar al infractor. No se trata de un cambio drástico, sino de alterar el orden de importancia a la hora de tratar y abordar el delito. “Por supuesto que determinados delitos no pueden ser reparados de forma directa y en sentido estricto, pero es cierto que cabe una reparación simbólica, indirecta o moral, que al menos pueda hacer sentir a la víctima que el delincuente ha asumido lo que hizo y quiere mitigar el dolor que causó”, plantean quienes postulan la importancia de este sistema. Se vuelve fundamental entonces el trabajo en torno a la empatía, ponerse en el lugar del otro, buscando que quien delinque no vuelva a hacerlo no por miedo a una pena, sino a no volver a dañar a otro ser humano. RSS feed Comments