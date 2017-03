El intendente Gustavo Gennuso invitó a turistas y a residentes a ser parte de esta gran fiesta que se realizará del 13 al 16 de abril. Se esperan repartir 12 mil huevos de chocolate y más de 50 mil porciones. Se contará con la presentación del espectáculo infantil Los Cazurro, y la Camerata Bariloche comenzará los festejos de sus 50 años con un concierto gratuito en el Centro Cívico. Este martes por la mañana se realizó el lanzamiento oficial de las actividades de la próxima Fiesta Nacional del Chocolate. Este año los distintos atractivos que se programaron tendrán como principal destinatario a los niños junto a la familia. Se contará el día sábado 15 de abril con la presentación del show infantil de Los Cazurros, y además, la reconocida agrupación Camerata Bariloche iniciará los festejos de sus 50 años con un concierto en el lugar donde se gestó la reconocida formación. El intendente Gennuso planteó que este año las fiestas de la ciudad se enmarcan dentro de la consigna Bariloche se encuentra, “debemos reconocernos en la identidad de que somos una ciudad turística y todo evento de estas características está pensado para la ciudad y para los que están afuera, par que quieran estar acá también”. Agregó que estas acciones tienen un doble sentido, uno promocional y otro de participación de los propios vecinos, “porque el que nos visita nos reconoce, tanto en los paisajes como en el corazón de la gente que vive en esta ciudad, y el corazón muchas veces se manifiesta en las fiestas”, sostuvo. Por su lado, Marcos Barberis, Secretario de Turismo y Producción del municipio destacó la organización del evento en su imagen y comunicación, que “desde el 6 de marzo ya se está promocionando en portales y medios de comunicación”. Aseveró que el objetivo fue hacer una fiesta integradora con una mirada al crecimiento año a año, pero además con la novedad de que las estructuras y materiales que se utilicen en esta oportunidad se vuelvan a utilizar en las próximas, optimizando la inversión del sector privado y público, “que este año fue en partes iguales”, aseguró. Silvia Luzzardi, Secretaria de Turismo de Río Negro contó cómo será uno de los atractivos que tendrá esta próxima Fiesta del Chocolate y que involucrará a los tercer grado de las escuelas públicas y privadas de la ciudad. “La edición pasada fue muy exitosa la propuesta del Chocolatero por un día, y hemos mejorado el diseño de la actividad que este año cada niño se llevará el huevo que decorará a su casa para compartir con su familia”, manifestó la funcionaria. Lucio Bellora, productor del evento presentó el Paseo del Chocolate que se extenderá sobre las dos primeras cuadras de la renovada calle Mitre. “Buscamos que estas acciones nos reflejen como comunidad, y el chocolate como producto nos represente en el mundo, que nos identifique y nos enorgullezca, además de ser una industria que ocupa mucha gente”, planteó. Adelantó que se repartirán 12 mil huevos de chocolate, y muchos de estos serán utilizados en la novedad de esta edición que será la Cacería del Huevo, que se realizará el domingo 16 de abril a las 10 horas en diferentes puntos de la ciudad. Se volverá a realizar la Barra de chocolate más larga del mundo, con 300 chocolateros participando, una tonelada y media de chocolate, y se esperan repartirir más de 50 mil porciones. Por su parte, por la Cámara de Chocolateros se encontraba Leticia Fenoglio quien aclaró que la ausencia del Huevo gigante de chocolate se debe a una estrategia de innovar, y “sorprender todos los años con novedades” y no caer en la reiteración del recurso, “que no significa que no puede volver a estar en un futuro”, afirmó. El evento es organizado por la Municipalidad de Bariloche, el Ente de Promoción de Turismo EMPROTUR y la Cámara de Chocolateros de la ciudad, con el apoyo del Ministerio de Turismo de Rio Negro y del Ministerio de Turismo de la Nación. El programa completo se puede conocer a través de la web http://www.barilocheturismo.gob.ar/es/semana-santa. Jueves 13 Abril 19:00hs La Barra de Chocolate más larga del mundo 200 mts y 2 toneladas del mejor chocolate artesanal. viernes 14 Abril Diversión para los chicos y música para todos. 10:00 a 20:00 hs: Actividades infantiles. ASEET Patagonia en el SCUM (Moreno y Villegas). 21:30 hs: Concierto de Graciela Murano. "Música del Cielo". Catedral Ntra.Señora del Nahuel Huapi. V.A.O´Connor 500. sábado 15 Abril El Centro Cívico se llena de chocolate y arte. Esculturas, maquillaje, catas de chocolate y los mejores shows. 10:00 a 20:00 hs: Actividades para chicos y diversión a lo grande: ASEET Patagonia en el SCUM (Moreno y Villegas). 14:00 hs.: Shows infantiles 17:00 hs.: Los Cazurros 19:00 hs: Festejo por los 50 años de la Camerata Bariloche domingo 16 Abril 10:00 hs ¡La Caza del Huevo! El Conejo de Pascua escondió huevos de chocolate en diferentes puntos de la Ciudad. ¡Vení a buscarlos! Actividad con inscripción previa.