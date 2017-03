La Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad de la Municipalidad, junto al Concejo Deliberante llevaron a cabo este martes 21 una jornada de actividades en el Velódromo Municipal para promover la autonomía, independencia, expresión y participación de las personas con Síndrome de Down. Integración, inclusión y emoción en una jornada inolvidable. Con un día espectacular y el Nahuel Huapi como escenario, se vivió un día de alegría y concientización en el Velódromo Municipal; se contó con la presencia del intendente Gustavo Gennuso, el legislador Leandro Lescano, el presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez; las ediles Cristina Painefil y Viviana Gelain; la coordinadora de la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad, Ana María Martínez Infante; la titular de ADAM (Actividad de Deporte Adaptado Municipal), Andrea Laskai; la embajadora barilochense y referente deportiva, Karina Loyola; además de personal de la Subsecretaría de Deportes, padres, familias, chicos y chicas de nuestra ciudad. El intendente Gustavo Gennuso destacó que “esta es una acción de la Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad que, en el día de hoy (21/3) se celebra en el mundo el Día Mundial del Síndrome de Down, por eso hicieron este evento de recreación en nuestro Velódromo Municipal. Asimismo, el jefe comunal recalcó en relación a los trabajos en el Velódromo Municipal que “antes no había riego, nada; y estamos recuperando este espacio para toda la comunidad. Y los primeros y más importantes son los chicos que está hoy acá, que están pasando una linda jornada de recreación”. Por su parte, Ana Martínez Infante, coordinadora de la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad que la jornada “ha salido buenísima, con muchos chicos. Hay mucha gente y estamos difrutando todos”. Martinez Intante aclaró que esta “Este es el primer día de integración. Es la primera de muchas acciones que vamos a llevar adelante; vamos a tratar de repetirlo cuantas veces podamos, convocando a cada vez más gente”. También recordó que el Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora el 21 de marzo porque esta condición surge a partir de una alteración genética del cromosoma 21, que en lugar de ser un par es una trisomía, “y por eso se eligió en todo el mundo el 21 del 3 como día para visibilizarlo”. Este año 2017, el Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora bajo la consigna “Mi voz, mi comunidad”. La coordinadora de la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Dra. Ana María Martínez Infante organizó esta jornada de encuentro junto al Concejo Municipal donde hubieron espacios recreativos, actividades lúdicas, información y muchas cosas ricas para compartir. Es de destacar que la actividad fue declarada de Interés Municipal por parte del Concejo Deliberante ya que por iniciativa de la concejal Cristina Painefil (JSB), Bariloche adhiere al Día Mundial del Síndrome de Down y lo conmemora con actividades. El Día Mundial del Síndrome de Down fue establecido por la ONU en 2011, para concientizar sobre esta condición y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Además, se busca resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones de las personas con Síndrome de Down. Uno de cada mil niños nace con Síndrome de Down, alteración genética que se produce en el momento de la concepción. Este síndrome se manifiesta en ciertos rasgos físicos, un grado variable de discapacidad intelectual y, ocasionalmente, otras alteraciones en el funcionamiento del organismo. RSS feed Comments