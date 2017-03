Fabiana Cañuqueo fue invitada a participar de este importante encuentro que se realizará el próximo 25 de marzo en Santiago de Chile. Habrá foros, intervenciones artísticas, e intercambio, y se reconocerá a quienes hayan aportado a la construcción del movimiento de HipHop, “en donde nos reconozcamos de igual a igual y nos potenciemos desde una perspectiva horizontal”. La joven barilochense será parte de una jornada “en donde nos encontremos entre diferentes generaciones de hiphop, reconstruyamos la memoria de nuestro movimiento callejero y rebelde, y así fortalecer, proyectar, construir el futuro de este movimiento popular”, manifiesta la invitación que recibió semanas atrás, y para la cual se encuentra buscando apoyo para lograr los recursos para poder viajar. Hace muy poco tiempo comenzó a presentarse en público, pero desde hace un tiempo viene trabajando con sus pares para valorizar esta manera de expresarse. Fue parte de las intervenciones artísticas organizadas por la Subsecretaría de Cultura Municipal en el ciclo de homenaje a la mujer trabajadora, que finalizaron este sábado 18 de marzo. Fabiana define al HipHop como una herramienta de expresión que surgió en Brooklyn a fines de los '60 y principio de los '70, en los barrios afroamericanos como una manera de denunciar la violencia del contexto en que vivían. Aquí este movimiento se replicó más en los barrios que se los conoce como del “alto”, donde muchos de los chicos y chicas padecen esta situación, y el HipHop fue y es una manera de poder salir, como le pasó en forma personal a Cañuqueo. “Nosotros como jóvenes sufrimos violencia y discriminación, muchos por ser de los pueblos originarios. El hiphop nos ayuda a sacar todo eso a través de la pintura, del break dance, la poesía verbal, y más que nada nos ayuda a saber de dónde venimos y para qué llevamos esta lucha. La palabra es fuerte pero es una lucha continua que sacamos desde adentro”, manifestó la joven. En un principio fue espectadora, “solo iba a escuchar, me dediqué a salir de la violencia de otra manera, pero me llegó esto en la primaria. Me sentaba con todos los varones porque era muy discriminada porque era muy machona, pero despues de grande fui encontrando mis amigos, compañeros y ellos estaban en ese ámbito y me invitaban a escuchar música, pero el hip hop no es solo eso, va más allá, te hace reconocer las raices, es más que nada saber de dónde uno viene, y más al ser descendiente de pueblos originarios, este camino me llevó a conocer la verdad de la historia de mi apellido”. Así como ella encontró esta forma de reconocerse, necesitó compartir esto “para que a los más chicos no les pase lo mismo. La mayoría no saben de donde vienen. Debemos ser conciente que nuestra cultura viene de nuestros antepasados y que esto nos deja algo en nosotros. Nacemos con una luz, con un don, pintar, la música, la poesía hay que sacarlo de adentro”, aseguró. RSS feed Comments