Fue diputada provincial e intendenta de San Carlos de Bariloche entre el '91 al '95. Es madre y abuela. Continúa siendo referente del ámbito político de la ciudad, y aún le siguen molestando las injusticias. "Me voy a morir siendo peronista", aseguró. María del Rosario Severino de Costa fue una de las 10 mujeres reconocidas por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en el Día Internacional de la Mujer, en el acto realizado en el Teatro La Baita el martes 07 de marzo. A pesar de su edad, su voz mantiene la fuerza de la militancia que supo descubrir desde muy chica, cuando a los 12 años fue parte de la UES, y continuó en la universidad en la juventud universitaria peronista en la Facultad de Ciencias Económicas. "Después trabajé barrialmente en una junta vecinal", recordó de aquellos años en su ciudad natal en Buenos Aires. El cine fue parte de su vida cuando en su juventud actuó como extra en películas que protagonizó Lolita Torres y los Cinco Grandes del Buen Humor. "En mi época no se hacían los viajes a Bariloche, pero en mi curso salió la idea de venir, pero mi familia era muy humilde y no podía solventar ese gasto. La mamá de una compañera habia sido extra de cine, y nos llevó a mi y a su hija. Me encantaba, además la pasábamos re divertidas", dejó entrever otra de sus facetas que se cortó cuando su papá la vio en un primer plano en la pantalla grande, "mi mamá sabía, mi papá no", aclaró. Ya en Bariloche, y con sus hijos pequeños, incursionó en la radio "amo la radio, me parece mágica creo que nos conecta con las otras personas de una manera única", aseveró. Ya trabajaba en la Municipalidad como empleada administrativa, y a pesar de que su sueldo solo le alcanzaba para pagar el alquiler de su casa, su marido la animó a presentarse a un concurso en LU8. "En la radio di un examen espantoso y yo misma dije que me iba. En ese momento estaba Leonardo Jalil, le dio gracia esa situación, y me dijo que viniera a practicar", recordó. Con relación a su militancia manifestó "pasé etapas muy duras. Eran duras porque la mujer no tenía participación", aunque reconoció que a pesar de que era muy distinto "la gente se comprometía con el corazón. Te connmovía la injusticia, en mi vida no pude soportar la injusticia, y eso me trajo muchos problemas". Conoció a Evita y a Perón, "fue ella la que me despertó la vocación en la política, ella fue una visagra muy importante en mi vida". Reconoció un legado vigente donde los trabajadores conocieron su derecho al aguinaldo, a las vacaciones, las mujeres al derecho al voto y los niños fueron prioridad dentro de la política. "Recibimos mucho los trabajadores. Me voy a morir siendo peronista", aseguró. "Chiche" considera que ella es parte de la historia, "no me la contaron. Yo la viví, hice cuadras de cola cuando murió Evita y cuando murió Perón. Es como que tu vida, tu familia, tu propia sangre corre por la misma gente". Con relación a lo que se ha logrado en derecho para las mujeres reconoció que se ha avanzado mucho. "Como diputada y como intendenta hice leyes de las cuales estoy muy orgullosa", agregó. Dentro de esto recordó la ley vigente en Río Negro para el recién nacido, que establece que antes de cortar el cordón umbilical se debe sacar una impresión digitopulgar derecho de la madre y del piecito del bebé, "esto te garantiza que es tu bebe y no te lo pueden cambiar". Otro de los proyectos, que comenzó con ella, fue el de la Madres Cuidadoras, "que eran elegidas por las propias madres de cada barrio, y no era gente implantada. Eso tenía una razón de ser que se basaba en generar la confianza entre ellas. Fue una solución para muchas mamás trabajadoras, y un orgullo para las vecinas que ayudaban a sus propias pares del barrio". Para concluir dijo "faltan muchas cosas, y también se ha avanzado, pero me parece que se recita mucho, y no se traducen en realidades. Hay muchas leyes que existen y no están reglamentadas, y es lo mismo que no existan", reclamó.