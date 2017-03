Este martes 21 de marzo, la Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad de la Municipalidad y el Concejo Deliberante impulsan una jornada de actividades para promover la autonomía, independencia, expresión y participación de las personas con Síndrome de Down. Será desde las 11 hs en el Velódromo Municipal. Este lunes, en conferencia de prensa, la directora de Gestión para Personas con Discapacidad, Ana Martínez Infante, y la concejal Cristina Painefil convocaron a toda la comunidad a sumarse a esta jornada de concientización. En 2017, el Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora bajo la consigna “Mi voz, mi comunidad”. “Lo que busca esa consigna es lograr que las personas con este síndrome puedan expresarse, ser escuchadas y ser incluidas en las políticas públicas y sociales, que puedan tener un espacio de inclusión real, y por eso invitamos a toda la comunidad a participar de la jornada de mañana”, explicó Martínez Infante. Desde las 11 de la mañana en el Velódromo Municipal, habrá espacios recreativos, actividades lúdicas, información y cosas ricas para compartir. La actividad fue declarada de Interés Municipal por parte del Concejo Deliberante. “Queremos que esta actividad pueda llegar a la mayor cantidad de hogares posible —remarcó Cristina Painefil—, va a ser una jornada de reconocimiento de derechos, necesitamos pasar un momento grato y empezar transitar este camino de la inclusión de las personas con síndrome de Down, así como de toda persona que tiene una discapacidad, porque creemos que la verdadera inclusión contempla, valora y trabaja desde la diversidad”. Tal como recordó Martínez Infante, el Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora el 21 de marzo porque esta condición surge a partir de una alteración genética del cromosoma 21, que en lugar de ser un par es una trisomía, “y por eso se eligió en todo el mundo el 21 del 3 como día para visibilizarlo”. El Día Mundial del Síndrome de Down fue establecido por la ONU en 2011, para concientizar sobre esta condición y “recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades”. Además, se busca “resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones” de las personas con Síndrome de Down. RSS feed Comments