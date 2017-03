Gustavo Fresone asumió sus funciones como nuevo Subsecretario de Tránsito y Transporte el jueves (16/3) al medio día. Desde ese momento ya se reunió con directores y trabajadores de planta para avanzar en un trabajo en conjunto para llevar adelante el área de la mejor manera; buscando el bienestar y la seguridad vial para toda la ciudad. Sus ganas de trabajar y encaminar el área de Tránsito y Transporte es evidente a primera vista; un hombre que viene a poner su capacidad y esfuerzo para el mejoramiento de todo lo concerniente al tránsito, la seguridad vial, la señalización y la educación, entre otros ítems. Fresone comenzó aclarando que “Me estoy aclimatando; estoy hablando con todos los referentes de cada sección dentro de la Subsecretaría, que no es poco. Es una Subsecretaría que es amplia, en la cual hice una primera aproximación con cada referente. Sobre eso voy a trabajar en cada área en sí de la Subsecretaría para tratar de optimizar cada una según los recursos que se tiene. Optimizarla al máximo”. “Vengo con una premisa de trabajar en lo que es el señalamiento vial, mucho pintado de sendas, poner énfasis en la cartelería vial que está faltando en la ciudad”, continuó Fresone. En lo que respecta a la planificación, Fresone mencionó que “ya estoy hablando con la gente de Planeamiento Urbano para avanzar en la planificación de la ciudad que queremos a largo plazo. Hoy en día, lo que uno ha venido haciendo es tapar agujeros diariamente y no se piensa en la ciudad en la que a uno le gustaría estar viviendo”. Entre los ejes más importantes, destacó que “algo fundamental es el tema de la educación vial. Sobre todo en las escuelas. Ese es un plan que quiero incorporar. Fuertemente trabajar con las escuelas el tema de la educación vial. Porque realmente son los chicos los que nos educan a los padres”. “Nosotros como vecinos tenemos esas malas costumbres de decir “bueno, son dos minutos; estaciono en doble fila” y si uno de nuestro hijos nos dice “pero Papi, no podemos estacionar en doble fila”, nos está educando a nosotros y le vamos a hacer caso más a nuestro hijo que si aparece un inspector y de decimos “ya me voy, son dos minutos””. En este sentido, Fresone continuó diciendo que “es la forma en que ellos, los chicos, nos eduquen a nosotros; ellos van a ser la genenación del futuro”. Además, remarcó que “quiero hacer un proyecto importante sobre las escuelas donde se involucren los docentes, padres y alumnos”. En cuanto a la participación de la gente y su forma de acercamiento a la comunidad, Fresone destacó que “la sociedad nos tiene que acompañar con proyectos, ideas y propuestas que tengan. Yo tengo las puertas abiertas para escuchar y ver en conjunto que soluciones encontramos. Pero necesitamos del apoyo de la sociedad”, finalizó el flamante subsecretario de Tránsito y Transporte. RSS feed Comments