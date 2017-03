Queremos manifestar a la sociedad en general que hoy 18 de Marzo de 2017 nos convocamos en la Laguna los Choros, ubicada a 3 km de la ciudad de Villa la Angostura, comunidades mapuches, ONGs ambientalistas y gente consciente, para hacer una ceremonia y pedirle permiso a los gnen (dueños de ese lugar) y reafirmar nuestro compromiso con los seres que habitan ese lugar y no tienen voz para defenderse del crimen que cometen contra ellos. Hace tres años se realizo una deforestación de 12 hectáreas de Bosque Nativo sobre la jurisdicción del municipio de Villa la Angostura y 3 Hectáreas sobre la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. El motivo era construir el mejor circuito del mundo de moto cross. De poco sirvieron las denuncias periodísticas, las campañas de concientizacion, los pedidos de informes realizados vía el poder legislativo. La fiebre por lucrar con un espectáculo mecánico, demostrar opulencia, mostrarse ante el mundo, pudo más que nuestras advertencias. Y tenemos un hecho consumado. La 3er carrera se está realizando. Pero queremos afirmar a través de esta Declaración: - La 4ta Carrera NO SE REALIZARÁ. Utilizaremos todos los medios lícitos y legítimos para impedirlo. Lo hacemos desde el rol que como mapuche nos compete. - somos conscientes que estamos bajo gobiernos donde el lucro y la ganancia rápida es lo que importa. Ofrecemos al primer mundo, lo más preciado que tenemos, que es nuestro mundo natural y todas las vidas que contiene, para saciar su ocio y opulencia. - pero el wajmapu llama y los mapuche oímos su llamado. Nuestras hijos esperan esa conducta que corresponde tener, más allá que nos quieren convencer que el poder está en ellos. En su dinero e impunidad. - Les demostraremos que la miseria de su poder y violencia, no podrán contra pu newen del lemvn, del lafken, del mawiza, del leufu que hoy están agredido. Y nos organizamos para restaurar las puñaladas que dejara este circo de mecánicas y tecnologías sin alma ni vida. - el wigka xewa, ladrón, saqueador, depredador no tendrá paz, porque los mapuche como parte del ixofijmogen, conjunto de todas las vidas, seremos responsables que esta agresión no se repita. Ellos se irán, aturdidos de emociones vacías, de su alegría material, de su ocio violento, y aquí nos quedamos nosotros, desde donde nunca nos fuimos, a responder a nuestros fvtakeceyem a quienes garantizamos que no habrá más Campeonatos y volverá el equilibrio y el buen vivir de Pu Newen agredidos y amenazados. Pewmagen! Es nuestro sueño y realidad!!! Diez veces defendiendo la vida...MARICIWEU-MARICIWEU!