El intendente Gustavo Gennuso y el jefe de Gabinete Pablo Chamatrópulos encabezaron el acto de clausura del Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, que se realizó en Bariloche durante los últimos tres días. El jurista Gabriel Stiglitz adelantó que se acompañará el pedido de nuestra ciudad de recuperar facultades de conciliación y sanción en la materia. Esta semana nuestra ciudad fue sede de la 16º edición del Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, que reunió a especialistas en la temática y contó con la representación de numerosas provincias del país. Tras tres jornadas de conferencias, paneles y foros de discusión, este viernes por la tarde se realizó el acto de clausura en el Salón Tehuelche del Hotel Inacayal. Participaron el intendente Gustavo Gennuso, el jefe de Gabinete municipal Pablo Chamatrópulos, el reconocido jurista Gabriel Stiglitz y la presidenta del Colegio de Abogados de Bariloche Yanina Sánchez. También estuvieron presentes los legisladores provinciales Silvia Paz y Leandro Lescano. El jefe comunal agradeció la posibilidad que tuvo Bariloche de ser anfitriona de este importante encuentro nacional y vinculó algunos de los conceptos debatidos en el Congreso con los ejes de la gestión municipal en cuanto a la promoción de derechos: “Los derechos del consumidor deben llegar a todos los estratos sociales, sobre todo a la parte más necesitada, a la que a veces tampoco llegan otros derechos. Por eso la defensa de los derechos del consumidor tiene un gran desafío. En nuestro Municipio nosotros decimos: desde los pobres a todos. Si hacemos que nuestros actos de gobierno vayan desde los pobres a todos, no excluimos a nadie seguro, no dejamos a nadie afuera. Este Congreso sirvió para que ese desafío se plantee y todos ustedes se lo lleven”. A su vez, el jefe de Gabinete Pablo Chamatrópulos ─quien además fue presidente ejecutivo del Congreso─ evaluó que “en el derecho del consumidor hay herramientas para la emancipación del ciudadano, para generar una sociedad más justa, nos permite equilibrar relaciones que son desequilibradas a veces por naturaleza y otras por la propia dinámica del mercado, y nos da una de las herramientas más importantes, que es el conocimiento de un derecho para poder ejercerlo”. El funcionario, que está especializado en Derecho del Consumidor, señaló que “por definición o por defecto, a través del consumo se organizan las relaciones sociales, hoy realizamos nuestra calidad de vida en el mercado de consumo: los bienes, los servicios, la salud, la educación. Que el consumo sea un consumo protegido, que el usuario tenga conciencia de sus derechos, es clave para construir una ciudad más justa”. Además, Chamatrópulos insistió en la necesidad de que el Municipio de San Carlos de Bariloche recupere facultades plenas para aplicar la Ley de Defensa del Consumidor en todas sus instancias, tanto la conciliatoria como la sancionatoria. “Es una demanda muy respetuosa que estamos realizando ante la provincia de Río Negro, estamos pidiendo lo que en otras geografías se ha resuelto, que es poder tener un espacio de implementación de los derechos, que podamos ejercerlos y hacerlos realidad. Porque las normas están vigentes y son posibles si los ciudadanos se las apropian pero también si existen mecanismos idóneos para que se puedan ejercer efectivamente”. En ese sentido, el jurista Gabriel Stiglitz aprovechó la instancia de cierre del Congreso para adelantar que, como una de las conclusiones de los talleres de trabajo que se llevaron adelante durante el encuentro, se resolvió “postular la descentralización de las funciones de defensa del consumidor en el nivel administrativo de las provincias y los municipios en todas aquellas jurisdicciones donde esté pendiente, por ejemplo en la provincia de Río Negro”. Stiglitz brindó las últimas palabras en el acto, y agradeció a los organizadores por la gran labor logística que demandó el Congreso. En particular, destacó la predisposición del intendente Gennuso para promover en Bariloche la temática del Derecho del Consumidor, y remarcó la trayectoria de Chamatrópulos en la especialidad: “Es uno de los más importantes protagonistas del movimiento de los derechos del consumidor en los últimos 20 años”. Luego de las palabras finales, se dio paso a la conferencia de clausura del Congreso, titulada “Seguridad alimentaria, publicidad y derecho a la salud”, a cargo de la abogada e investigadora Sandra Frustagli. El evento fue organizado por la Municipalidad, el Colegio de Abogados de Bariloche y el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor (IADC), con el apoyo de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el Consejo Federal de Consumo (COFEDEC). RSS feed Comments