40 sillas vacías y ni una palabra de fracking

Si existía un momento en que todo el arco político legislativo podía transmitir a la sociedad, "aquí estamos y nos expresamos contra el fracking, a favor de la vida" o tan sólo demostrar que tenían la suficiente capacidad de debatir y refutar con argumentos sólidos sobre el impacto económico social que genera la fractura hidráulica en Río Negro, ese momento decidieron desaprovecharlo, en total sintonía con el gobernador Weretilneck, las corporaciones petroleras y el gobierno nacional, quien muestra continuidad en políticas extractivistas respecto de su antecesora. Se trataba de un gesto, de un mensaje a la ciudadanía, que nuestros/as representantes, decidieron dar con las sillas vacías. Previo al faltazo de los y las legisladores/as provinciales en el Concejo Deliberante de Viedma, tuvo lugar la actividad denominada "Jornada sobre Cambio Climático y las Consecuencias Originadas en Políticas Globales", pensada por referentes de 350.org América Latina y de Coesus Latinoamericana contra el Fracking, -Juan Pablo Olsson e Ignacio Alberto Zavaleta respectivamente-, y organizada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma con la colaboración del Bloque de la UCR. La actividad contó con la presencia de Roberto Ochandio -quien expuso sobre las prácticas extractivas contaminantes de agua, tierra y aire-, referentes de Uruguay Libre -Ana Filippini e Isabel Domínguez-, las concejalas Genoveva Molinari y Paola Casadei -UCR-, Mariana Arregui -PS- y la presencia de vecinas y vecinos de la comarca. La jornada abarcó temáticas como cambio climático, matriz energética, los riesgos del fracking y el perjuicio y contaminación del agua y el medio ambiente, como inquietudes acerca de la importancia de la participación y empoderamiento ciudadano y la necesidad de revertir el decreto del Gobernador Weretilneck, que habilita a empresas petroleras a explotar 4.800 kilómetros cuadrados con la metodología del fracking. Ignacio Zavaleta, en su paso por el Concejo, destacó que "en nuestro país subsidiamos a las petroleras pero los productores pierden $4 para cosechar 1 kilo de peras". Mientras que Juan Pablo Olsson, se dirigió al gobernador con información tangible; "200 ciudades de Brasil prohibieron el fracking, cinco estados de Uruguay prohibieron el fracking, 67 municipios de Argentina prohibieron el fracking... en Río Negro, Alberto Weretilneck ¿no sabe todo esto?". En tanto Roberto Ochandio dio un dato alarmante sobre los índices de enfermedades respiratorias en torno a zonas donde se practican este tipo de explotaciones tan contaminantes como el fracking, con datos irrefutables que demuestran, en Estados Unidos, que los casos de asma en niños y niñas creció de un 5% a un 25 %. "En Argentina no hay estadísticas, se esconde la información", remató. Para finalizar, algunos vecinos mostraron su malestar por la ausencia de funcionarios públicos y desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma, a modo de crítica, mostraron su malestar y enojo, preguntándose qué pasa con la sociedad que no reacciona e involucra ante problemas ambientales tan sensibles a la salud de la población. Fabiana Vega, referente de esta asamblea ironizó al respecto al comentar "estoy a punto de denunciar a los ciudadanos que no hacen nada"...