Esta obra, inaugurada el 17 de marzo de 1940, integra el listado de Monumentos Nacionales del país. Postal identitaria de nuestra ciudad, su imagen ha viajado por el mundo en fotografias, filmaciones y en los recuerdos de los millones de turistas que lo han transitado durante estos 77 años. El tradicional conjunto de edificios que rodea la plaza principal de la ciudad fue diseñado por el arquitecto Ernesto de Estrada, en el marco de un planeamiento arquitectónico liderado por Exequiel Bustillo, que en las décadas del '30 y '40 impulsó también obras como el edificio de Parques Nacionales, el hotel Llao Llao y la Catedral. Desde 1987, el Centro Cívico barilochense constituye un monumento histórico nacional de nuestro país. En el marco de la conferencia de prensa de esta mañana (17/03) por el anuncio del convenio firmado con la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Nación y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para el diseño de un plan de manejo del histórico espacio, estuvieron presentes Joaquina Chic, testigo con 9 años de la inauguración del Centro Cívico, y Gonzalo de Estrada, hijo del arquitecto Ernesto de Estrada, quien diseñó y llevó adelante esta importante obra. Joaquina Chic recordó que aquel 17 de marzo “era un día hermoso, con mucha gente, con la Banda del ejército y chicos de las escuelas”. Dijo ser conocedora de “cada una de las piedras”, por vivir con su familia pegado al Centro Cívico por calle Libertad. Destacó la presencia del muelle, integrado a toda la estructura edilicia ubicada arriba, y como lugar de paseo “donde los vecinos iban a ver llegar a la Modesta Victoria. Todo alrededor estaba descampado, abajo estaba solamente el aserradero de Capraro”. Compartió, como un dato poco conocido, que en el lugar donde se encuentra actualmente el Tribunal de Contralor existía una confiteria “que se llamaba Jockey Club, había reuniones para tomar el té, orquesta y una pista de baile”. No faltaron nombres durante su relato como Rosendo Fernández, quien vivía con su familia en la parte superior del Palacio Municipal, y que estaban encargados de la limpieza y mantenimiento del edificio. Por su lado, Gonzalo de Estrada comenzó afirmando que “el Centro Cívico era como un hermano más sentado en la mesa”, representando la importancia de esta obra en el seno familiar. Recordó que en el aniversario de los 50 años del Centro Cívico “hubo un homenaje público muy bonito”, y en el cual su padre sintió un verdadero reconocimiento, “él caminaba por la Mitre y los comerciantes se acercaban a regalarle cosas como forma de homenajearlo, recién ahí se enorgulleció en serio a fondo”. Fue en ese momento que el arquitecto Ernesto de Estrada sostuvo que el Centro Cívico debía destinarse a un uso turístico-cultural. “Cuando fueron los 50 años le preguntaron que debería cambiarse, a lo que contestó que ya no tenía sentido su uso original como centro administrativo, que las oficinas se podían ubicar en otro lado, la ciudad habia crecido enormemente. Lo que sí se pensaba era que tenga un destino turístico y cultural, y comenzó a hacer propuestas y a dibujar pero lo paraban porque le decían que era un monumento nacional y no se podía tocar”, recordó Gonzalo. “Pero desde el origen, con el planteo que la Biblioteca Sarmiento esté integrado a este proyecto, ya tenía ese objetivo en la cabeza, que la cultura esté presente en ese espacio que tuvo un destino cívico en aquel momento, pero a posteriori se iba a cambiar, debemos ir para ese lado, no hay duda”, concluyó quien actualmente es presidente de esta histórica institución, y uno de los principales centros culturales de la ciudad. Como una actividad por el aniversario del Centro Cívico se presentará el libro “Historia del Centro Cívico” de la escritora Adriana Robles, este viernes a las 19 horas, en la Biblioteca Popular Sarmiento. RSS feed Comments