Así calificó el diputado nacional Sergio Wisky a la apertura de ofertas para las obras de saneamiento en Bariloche. El legislador estuvo presente durante el acto en el cual se conocieron las ofertas de 13 empresas para la planta de tratamiento y el colector costero. Destacó el "positivo impacto que tendrá en las condiciones de vida de los vecinos y el cuidado del ambiente". El diputado nacional Sergio Wisky estuvo presente hoy en el acto de apertura de ofertas para la ampliación de la planta de tratamiento y la construcción del colector costero en Bariloche, dos obras financiadas desde el Estado Nacional con un presupuesto cercano a los 650 millones de pesos. "El Gobierno Nacional tiene un compromiso con Bariloche y hoy dimos un paso en firme para saldar una deuda histórica con la ciudad, sus vecinos y toda la provincia de Río Negro", afirmó Wisky. El legislador nacional destacó "el positivo impacto que tendrá esta obra en las condiciones de vida de los vecinos, especialmente los de los barrios más humildes que hoy no pueden tener acceso a servicios porque hay cuestiones de infraestructura que se prometieron y no se llevaron a cabo", así como "un impacto más extendido que tiene que ver con el cuidado del ambiente, que abarca no sólo el Nahuel Huapi sino que comprende toda la cuenca del Limay y el Río Negro". Wisky también valoró "el enorme interés que despertó esta obra en las empresas, con 4 oferentes para una de las obras y 13 para la otra", lo cual consideró que "terminó resultando en una puja muy competitiva con ofertas que terminaron por debajo del presupuesto oficial, lo cual siempre es bueno porque significa ahorro de recursos que vamos a poder destinar a más obras". "Hoy estamos cumpliendo una promesa que teníamos con los barilochenses, y esto es posible cuando tiramos todos para el mismo lado", aseguró Wisky al ponderar el rol de la Provincia en la realización de estas obras. "Ahora estamos con las obras de saneamiento, pero también estamos trabajando en otras obras, como las de las viviendas financiadas por Nación", indicó.