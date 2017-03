La prevención y el cuidado define su día a día. Ante situaciones difíciles, ella recurre a su formación y experiencia para organizar fuerzas, recursos, y actuar en consecuencia. Es referente internacional de la Protección Civil, y considera que “hay un complemento muy fuerte entre hombres y mujeres”. “Soy hija de mi mamá y hermana de mi hermana, dos mujeres grandes en mi vida”, así comenzó la charla con quien estuviera dentro de las diez mujeres reconocidas por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en el Día Internacional de la Mujer. Patricia lidera actualmente el área de Protección Civil de la ciudad, pero además es convocada como referente de esta especialidad por organismos internacionales por su vasta experiencia, como la que tuvo en el terremoto sucedido en Ecuador en el mes de abril del año pasado. Durante un corte en su tarea diaria compartió una charla, conociéndola en otros aspectos, más allá de su profesión. “De mi mamá rescato la fortaleza y el tesón de seguir para adelante, y de mi hermana, el análisis y el estudio sin parar para cada vez saber un poco más”, destacó. Con relación al 08 de marzo dijo “es un día de conmemoración, no de rosas ni mieles. Un día para recordar que hay que hacerse cargo y continuar haciéndose cargo”. Sostuvo que “el mundo de la Protección Civil no tiene género. Hay una fuerte complementariedad entre hombres y mujeres. En algunas cosas implica más fortaleza física de los hombres, pero no hay una diferencia de género en los rescatistas, ante una catástrofe te encontrás con muchas mujeres trabajando a la par de los hombres en las tareas de rescate y el cuidado de las personas”. Afirmó que no es real el encasillamiento de la mujer en ciertas tareas, “no es la realidad que estamos viviendo, hoy hay mucha fortaleza en las mujeres que trabajan en tareas iguales y hasta peores que los hombres”. “Me muevo en un mundo en que hay una mayoría de hombres, no se puede negar, pero ser mujer tiene una fortaleza muy grande. Te permite estar parada desde otro lado, y para los hombres también les ayuda a mostrarse de otra forma. Tenemos un fuerte complemento entre ambos”, concluyó. RSS feed Comments