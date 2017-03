Comenzó el X Coloquio Internacional Bariloche de Filosofía

Bariloche, 15 de marzo de 2017. Esta mañana comenzó el X Coloquio Bariloche de Filosofía que reúne a filósofos del país y del exterior para analizar la “Crisis de mundo” desde una perspectiva filosófica. El encuentro fue coordinado por el Dr. Oscar Nudler- Premio Konex de Platino 2016 en Lógica y Filosofía de la Ciencia- y organizado por la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. El acto de apertura estuvo presidido por el Lic. Roberto Kozulj, vicerrector de la Sede Andina; Claudia Mársico, directora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Dr. .Oscar Nudler, quien además de coordinador del evento es director del programa Epistemología e Historia de las Ideas Filosóficas y Científicas del Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE). Roberto Kozulj dio la bienvenida a todos los asistentes y expresó especialmente un agradecimiento al coordinador del Coloquio: “debo darle las gracias doblemente, no sólo por este magnífico coloquio en particular, sino también porque Oscar fue la persona que hizo posible mi llegada a Bariloche, tras un largo intercambio epistolar entre 1985 y 1986 cuando me hallaba residiendo aún en el exterior. Yo era una persona de poco más de 35 años y él ya tenía una formidable trayectoria”. Kozulj subrayó la importancia de este encuentro “que aporta perspectivas para intentar entender y a ensanchar perspectivas de la crisis del y en el mundo que vivimos”. Por su parte, Oscar Nudler devolvió el agradecimiento al vicerrector: “Es el principal culpable de que haya decidido volver a realizar este coloquio en su décima edición, serie que yo creía ya finalizada hace años”. Además, resaltó que, “es deseable desde la filosofía sumar comprensión sobre la crisis que vivimos y buscar respuestas para mejorar. Después de estos tres días espero tener alguna respuesta a algunas de las preguntas con las que lleguemos”. Destacó también que la perspectiva filosófica permite ver el fenómeno de la crisis como totalizadora de las diversas dimensiones de las que se compone. El Coloquio finalizará el viernes luego de una larga serie de sesiones: La ciencia en un contexto de crisis; Crisis en el arte; Crisis de Mundo, filosofía y literatura; Walter Benjamin: Crisis y crítica; Crisis de la democracia antigua; El sentido de nuestra crisis: Economía, ética y sociedad; Crisis y mundo de la vida desde perspectivas fenomenológicas; Crisis y marginación; Crisis de los futuros y Crisis e historiografía. Ver aquí el programa completo El Comité Académico está conformado por Claudia Mársico (UBA/CONICET); Samuel Cabanchik (UBA/CONICET); César Lorenzano (UNTREF); y Francisco Naishtat (UBA/CONICET). El evento estuvo Organizado con el apoyo del CITECDE, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Fondo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT). RSS feed Comments