Este proyecto de ley propone que en los Balnearios de la Provincia de Rio Negro se dispongan de sillas anfibias a fin de facilitar el acceso a personas con movilidad reducida y discapacidad al mar, río y lago. Las sillas anfibias son asientos especiales diseñados para desplazarse por la arena o ripio y flotar en el agua. Sus ruedas grandes permiten moverse por terrenos inestables brindando seguridad al usuario. Se entiende por Balnearios la ribera del mar, un río u otro curso de agua de importantes dimensiones. "En nuestra Provincia el 7% de la población tiene una discapacidad motriz. Gran parte de este grupo de personas, más aquellos que tienen alguna limitación o inclusive personas mayores que les cuesta moverse, no pueden disfrutar de la playa ya que no se les brinda la oportunidad. Si bien tanto el Balneario El Condor como Bariloche incorporaron durante el 2017 sillas anfibias a sus playas, lógicamente no son suficientes para atender la demanda necesaria", manifestó el autor del proyecto. Según Lescano: "Es nuestro deber como Estado garantizar la igualdad de derechos en todos los ámbitos existentes, poniendo a disposición las herramientas necesarias para que esto sea real en la práctica".